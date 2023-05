Najboljši folklorniki bodo plesali na državnem tekmovanju v Žalcu

Mladinska skupina FD Kres iz Novega mesta

Foklorna skupina Spomin DU Sevnica na šentjernejskem odru

Šentjernej - Na nedavnem regijskem srečanju odraslih folklornih skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja se je v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju predstavilo sedem odraslih folklornih skupin oz. okrog 150 folklornikov.

Zasedbe je po ogledu nastopov na vseh območnih srečanjih v regiji izbrala Vesna Klavžar. Z zanimivi plesnimi koreografijami so tako nastopile društvene skupine iz Mestne občine Novo mesto ter občin Brežice, Črnomelj, Metlika in Sevnica. To so: mlajša veteranska, mladinska in vodilna skupina Folklornega društva Kres iz Novega mesta, Folklorna skupina Spomin DU Sevnica, Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče, Metliška folklorna skupina Ivan Navratil in Folklorna skupina KUD Oton Župančič Vinica.

Regijsko Maroltovo srečanje sta strokovno spremljala Klemen Bojanovič in dr. Tomaž Simetinger. Osma izbrana skupina z regijskih srečanj, FS Dragatuš, bo nastopila v drugi regiji.

Kot pove samostojna strokovna svetovalna na novomeški izpostavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Branka Škerl, se bo najboljša folklorna skupina iz naše regije 10. junija pomerila na državnem Maroltovem srečanju v Žalcu. A njeno ime zdaj še ni znano – to bo po končanih regijskih srečanjih.

L. Markelj, foto: Vito Saje

