Vse nared za 41. Vinsko vigred

18.5.2023 | 18:45

Z leve: dr. Marjeta Pezdirec, Martina Legan Janžekovič, Suzana Puškarić, Eva Štefanič in Andrej Škof, desno nova kraljica metliške črnine Nina Pečarič (Foto: M. G.)

Foto: arhiv organizatorja

Metlika - Ljudski praznik, ko se v domači kraj vrača vsak Belokranjec – Tridnevne prireditve skrojene za vsakogar – Šampioni pogač in vin – Samo da jih ne bo močil dež

Pred že 41. Vinsko vigredjo, ki že dolgo ni več samo praznik vin, ampak tudi belokranjskih dobrot, etnoloških posebnosti in kulturnih dosežkov, so prireditelji največjega vinskega festivala v Sloveniji predstavili tridnevno dogajanje, ki od petka do nedelje vabi v zgodovinsko mestno jedro, na tri metliške trge.

»To ni navaden konec tedna. To je konec tedna, ko se čustva umirijo, prijateljstva poglobijo, spomini oživijo. V Belo krajino se vračajo rojaki od blizu in daleč, mnogi se takrat po desetletjih prvič spet vidijo in na novo stkejo niti morda že pretrganih poznanstev,« je o prireditvi povedala metliška županja in predsednica prireditvenega odbora Martina Legan Janžekovič.

»Da bo le vreme zdržalo,« je moteč dejavnik, ki sicer ne more zasenčiti vsega truda, vloženega v pripravo te turistično-etnološke prireditve, omenila dr. Marjeta Pezdirec, direktorica Zavoda Metlika. Skupaj z Društvom vinogradnikov Metlika, Društvom kmečkih žena Metlika in Športno zvezo Metlika so letos pripravili vsebinsko raznoliko dogajanje in bogat spremljevalni kulturni program. Ta nosi duha, energijo in tradicijo preteklih Vinskih vigredi, a je hkrati privlačen za vse generacije in sodelujoče pri organizaciji prireditve, je poudarila.

Vigred se bo začela v petek, 19. maja, z delavnico članic Društva kmečkih žena Metlika, ki bodo prikazale peko belokranjske pogače (delavnica bo tudi v soboto in nedeljo), do uradnega odprtja ob 20. uri pa bo na metliškem gradu degustacija nagrajenih vin. Na glavnem odru bodo odmevali glasovi glasbenih skupin in pevskih zborov, Visoka šola Grm Novo mesto bo ob podelitvi diplom predstavila sekcijo someljejev – vinskih svetovalcev Vinorodne dežele Posavje, sledila bo podelitev priznanj najboljšim vinogradnikom.

»Za ocenjevanje vin 2022 smo letos dobili 219 vzorcev, med njimi tudi nekaj iz sosednje hrvaške Vivodine. Prvič v 41 letih se je zgodilo, da je posamezen vzorec (vinogradnik Prus) dosegel najvišje možno število točk – 20,« je povedal Andrej Škof, predsednik Društva vinogradnikov Metlika, druge rezultate pa bodo razkrili ob podelitvi in kronanju nove kraljice metliške črnine. »Zame je bilo preteklo leto v vseh pogledih izjemno. Številne priložnosti sem izkoristila, da sem lahko predstavljala našo vinorodno pokrajino v vsej njeni razsežnosti, je vtise strnila še vedno aktualna kraljica, 22-letna Eva Štefanič, ki bo lento predala prav tako 22-letni Nini Pečarič. Mimogrede, njena sestra Maja Pečarič je bila letos v Radencih okronana za 26. vinsko kraljico Slovenije.

»Ob vinu poleg belokranjskih mesnih dobrot tekne tudi belokranjska pogača,« je dejala Suzana Puškarić iz Zavoda Metlika in še povedala, da so v okviru Vinske vigredi tudi letos izvedli ocenjevanje pogač. Med vzorci je sedemčlanska komisija ocenila, da so najboljšo pogačo spekli na domačiji Škof Šrajf s Črešnjevca pri Semiču, prejeli so 79,10 točke od možnih 80.

Sobota bo tradicionalno naravnana športno, glasbeno, tudi z nastopom Metliške folklorne skupine Ivana Navratila. V nedeljo bo ob 10. uri v cerkvi sv. Nikolaja maša za dobro letino, Hiša dobrot, grajsko dvorišče in glavni oder pa bodo do 20. ure prizorišča množičnega ljudskega rajanja. Prireditelji pričakujejo več deset tisoč obiskovalcev od vsepovsod.

M. G.