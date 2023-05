Prvak 13. Festivala modre frankinje Sevnica 2023 je Klet Krško

20.5.2023 | 19:30

Marjan Jelenič je predal naslov prvaka Juretu Grubarju. (Foto: Pavel Perc)

Nekateri nagrajenci s prvakom FMF 2023

Jure Grubar

Sevnica - Strokovna komisija v sestavi Ožbej Peterle, dr. Klemen Lisjak, François Botton, Jure Grubar, dr. Andreja Vanzo, Veronika Frelih in Robert Gorjak je 5. maja na posestvu Krakovo Vinske kleti Mastnak ocenila 52 vzorcev modre frankinje (MF) v petih kategorijah – penine (5), roseje (7), sveže frankinje letnika 2022 (13), zorene (26) in vino iz sušenega grozdja (1).

Včeraj pa so v grajskem parku razglasili rezultate letošnjega ocenjevanja in podelili priznanja ter pokal prvaka Festivala modre frankinje. Tega je predal lanski prvak 12. festivala modre frankinje Marjan Jelenič v roke direktorju Kmečke zadruge Krško Klet Krško Juretu Grubarju. KZ Krško Klet Krško je dobila najvišjo oceno 93 točk za MF suhi jagodni izbor, letnik 2012, sladko; najvišjo oceno – 91 točk pa je prejela tudi pri MF starejših letnikov in barique, in sicer za MF Premium, letnik 2020, za malenkost sta zaostala za krško kletjo nemška klet Weingut Burg Ravensburg z MF letnik 2011 z 90,50 točke in Karlovček, d.o.o., iz Šentjerneja z oceno 90,33.

Odlično se je odrezal tudi znan brežiški politik, Ferdo Pinterič s Sromelj, saj je zmagal pri MF redna trgatev, letnik 2022, z 89,50 točke, pred Krmeljčanom Rudijem Becom (88,00) in Stanetom Možičem z isto oceno. Mimogrede: Možic, letošnji zmagovalec Županovega vina, je bil tudi že zmagovalec v tej kategoriji. Pinterič pa je dobil tretjo oceno pri MF posebna vina za MF rose 2022. V teh kategoriji je prepričljivo slavila KZ Metlika Vinska klet Metlika z Rose 2022, suho (90,00), njen polsuh rose 2022 pa je prejel oceno 88,25 točke.

Pri MF posebnih, penečih vinih je zmagovalna penina bela, izredno suha, Blanc de Noirs, prejela 90 točk, metliška penina rose suho KZ Metlika Vinska klet Metlika 87,33 točke, medtem ko sta isto oceno – 86,00 dobili KZ Krško Klet Krško za Turn Emotion rose 2021 in Klet Pirc za MF, penino rose, klasična metoda, brut.

Organizator - javni zavod KŠTM Sevnica je ob tej priložnosti organiziral tudi dve delavnici. Prva je bila na temo nagrajenih frankinj na letošnjem ocenjevanju, druga na temo neizkoriščenosti dveh slovenskih sort, poleg frankinje še refoška. Na stojnicah so se predstavili tudi ponudniki kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium, Aljaž Papež z že večkrat nagrajenimi pivi, kmetija Urban iz Gabrijel z ovčjimi siri, ki so iskani tudi v kuhinjah številnih kuharskih mojstrov, Tina Železnik z ličnimi okraski, predvsem za nežnejši spol, in Darko Kosem iz Radeža nad Loko pri Zidanem Mostu s številnimi naravnimi izdelki iz sivke in smilja.

ŽUPANOVO VINO STANETA MOŽIČA

Stane Možič toči Županovo vino

Za okusno hrano in razvajanje brbončic so poskrbeli člani Združenja JRE Slovenija, chef Marko Pavčnik iz Pavusa – Grad Tabor Laško in chef Marko Magajne iz Galerije okusov.

Obiskovalcem so omogočili tudi brezplačen ogled gradu.

Amaya in Miha Koretič

Na prireditvenem prostoru pod šotorom je za glasbeno poslastico poskrbela Amaya (Maja Keuc), ki jo je na kitari spremljal krški virtuoz Miha Koretič. Ko sta odlična glasbenika že pred 21. uro končala program, so številni še prihajali na grad ter se je druženje in prijetno razpoloženje šele dodobra razplamtelo. Nadaljevalo se je v grajskem atriju z zabavo do poznih ur, ob glasbi po izboru DJ Manuela.

Vse je potekalo tekoče, kar niti ne preseneča za festival, kjer so v ospredju modre frankinje. Organizatorjem smo le prišepnili, da bi kazalo podelitev priznanj in razglasitev prvaka festivala MF časovno bolj približati razglasitvi Županovega vina. Za njeegove rezultate smo v grajskem atriju zvedeli šele slabe tri ure po osrednjem dogodku, ki zaradi prezgodnjega termina sploh ni imel toliko občinstva, kot bi si zaslužil, prišli pa niso niti kar številni nagrajenci. Pa še to: le med dvema vzorcema vin z bizeljsko-sremiškega okoliša je bilo vino Staneta Možiča z Ledine nad Sevnico boljše od tistega, ki ga je pridelal Silvo Pinoza z Brezje pri Sevnici. Tako bo Možičevo vino eno leto tudi Županovo vino, za kar mu je čestital tudi sam župan Srečko Ocvirk.

Prireditev je povezovala AnneMarie Culetto.

