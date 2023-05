Pesem Posavja: štirje koncerti v enem

22.5.2023 | 13:30

Vodenje zbora Viva je po tridesetih letih nasledil za Simono Rožman Strnad lani jeseni sin Krištof Strnad, študent kompozicije na ljubljanski Akademiji za glasbo, na petkovem koncertu sta zboru dirigirala oba. (Foto: M. L.)

Zborovodje pevskih zasedb na 2. koncertu 19. maja v cerkvi sv. Roka v Brežicah (z leve) Katja Bogovič, Jure Juratovac, Mileva Kralj Buzeti, Krištof Strnad in Simona Rožman Strnad (Foto: M. L.)

Brežiški župnik Milan Kšela (drugi z leve) je svoj kratek nagovor zbranim prepletel z zanj značilno hudomušnostjo in tudi tokrat prejel močan aplavz. (Foto: M. )

Brežice - Z včerajšnjim koncertom v cerkvi sv. Roka v Brežicah so sklenili Pesem Posavja 2023. Območno revijo odraslih pevskih zasedb Pesem Posavja organizirajo brežiška, krška in sevniška območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Na reviji nastopijo pevski zbori in skupine iz občin Brežice, Krško in Sevnica.

Koncerti so se zvrstili od petka do nedelje. Zaradi velikega števila nastopajočih so revijo tudi letos organizirali v štirih koncertih na treh krajih. Na Gradu Rajhenburg v Brestanici je pripravila območna izpostava Krško v petek 1. koncert, v brežiški cerkvi sv. Roka izpostava Brežice prav tako v petek 2. koncert, v župnijski cerkvi v Boštanju območna izpostava Sevnica v soboto 3. koncert, v cerkvi sv. Roka v Brežicah pa je včeraj, kot rečeno, izpostava Brežice organizirala 4. koncert.

Na vseh štirih večerih je nastopilo 25 zasedb s skupno 386 pevkami in pevci.

Letos mineva 50 let od začetka Pesmi Posavja, vendar je letošnja revija 48., ker je dve leti niso pripravili zaradi epidemije koronavirusa.

Na 2. koncertu v petek v Brežicah so nastopili Moški pevski zbor Kapele z dirigentko Katjo Bogovič, MePZ KUD Anton Kreč Čatež ob Savi, ki ga vodi Jure Juratovac, Vokalna skupina Barbara, MePZ Globoko, in Lovski pevski zbor Globoko, vsi trije v okviru KD Globoko, njihova zborovodkinja je Mileva Kralj Buzeti, ter Mešani pevski zbor Viva Brežice pod vodstvom Krištofa Strnada in Simone Rožman Strnad.

Ne 2. brežiškem koncertu je zbrane pozdravil tudi brežiški župnik Milan Kšela, ki ga je občinstvo tudi tokrat pozdravilo z močnim aplavzom.

Koncert je povezovala Anja Urek.

M. L.

Galerija