Sem glasba, sem mesto že osmič v mestu

24.5.2023 | 10:50

Festival Sem glasba, sem mesto so predstavili direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac, koordinator za kulturo Matevž Novak in novomeška operna pevka Irena Yebuah Tiran, ki pri organizaciji festivala sodeluje že vse od začetka. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novo mesto bo prihodnji teden od 29. maja do 3. junija gostilo 8. festival klasične in sorodne glasbe Sem glasba, sem mesto oziroma skrajšano SGSM.

Festival bo v ponedeljek odprl Pihalni orkester Krka z belgijskim skladateljem in dirigentom Bartom Picqueurjem, v torek bodo na svoj račun prišli otroci z glasbeno pravljico Trobilnega kvinteta Contrast in Lucijo Ćirović kot pripovedovalko, v sredo se bodo s koncertom predstavili nagrajenci lanskega tekmovanja SGSM v solopetju, v četrtek bo po uspešni štiridesetdnevni evropski turneji na novomeškem odru muziciral harmonikar Jure Tori skupaj s kontrabasistom Wolframom Derscmidtom, v petek bo na vrsti Noč skladateljev s tradicionalnim koncert novitet slovenskih skladateljev. Festival se bo sklenil v soboto z gala opernim večerom in s finalom tekmovanja v operi in samospevu.

Na 5. mednarodno pevsko tekmovanje SGSM 2023 v operi in samospevu se je do roka prijavilo šestnajst pevcev, kar je nekoliko manj kot v preteklosti, a navdušuje raznolika mednarodna udeležba, saj tekmovalci prihajajo tako iz Slovenije in sosednjih držav kot tudi iz Srbije, Ukrajine in celo iz Avstralije, je na včerajšnji novinarski konferenci povedala umetniška vodja tekmovanja Irena Yebuah Tiran. Tekmovalce bo ocenjevala štiričlanska mednarodna žirija, letošnja novost pa je, da bodo finalisti nastopili ob spremljavi s simfoničnega orkestra Cantabile.

I. V.