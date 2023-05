Po porazu v Domžalah konec sezone za Krko

24.5.2023 | 07:40

Foto: KK Krka

Domžale - Košarkarji novomeške Krke so v drugi polfinalni tekmi končnice Lige Nova KBM v Domžalah izgubili s Helios Sunsi s 86:92 (28:23, 25:18, 13:19, 20:32). Tako so končali letošnjo sezono, ki pa jo v klubu vseeno ocenjujejo kot uspešno, saj so se uspeli vrniti v 1. ABA ligo.

Liga NKBM, polfinale, 2. tekma, 23.5.

Helios Suns – Krka 92:86 (23:28, 18:25, 19:13, 32:20)

Krka: Stergar 14 (4 sk, 3 as), Jančar Jarc, Cerkvenik 22 (5 sk, 1 as), Stipčević 19 (1 sk, 3 as), Stavrov 3 (6 sk, 1 as), Vucić 8 (6 sk, 3 as), Jurkovič 5 (3 sk), Spasojević, Špan 15 (6 sk, 5 as), Plut.

Krkaši so ob Juriju Macuri in Mihu Škedlju tokrat bili tudi brez poškodovanega Radosava Spasojevića. Začeli so v petorki Rok Stipčević, Miha Cerkvenik, Leon Stergar, Robert Jurković. Moštvi sta se menjavali v vodstvu, potem pa so Novomeščani po trojkah Stergarja in Stipčevića prišli do vodstva z 19:14. Pet točk prednosti so imeli tudi po prvi četrtini (28:23). Krkaši so dobro igrali tudi v nadaljevanju. Povečevali so prednost in po košu Vucića so v 15. minuti prvič imeli dvomestno prednost (42:31). Domači so se dvakrat približali na sedem točk zaostanka, a so krkaši do konca polčasa prišli do prednosti 12 točk (53:41).

Sredi 25. minute so imeli po košu Cerkvenika največjo prednost na tekmi, +14 (61:47), nato pa je Mirtič s sedmimi zaporednimi točkami vrnil Helios v igro. Po trojki Luka je bilo ob koncu tretje četrtine le še + 6 za krkaše (66:60). Zadnjo četrtino so domači odprli s sedmimi zaporednimi točkami za vodstvo s 67:66, sredi četrtine pa so vodili z 78:74. Krkaši so minuto kasneje še povedli z 81:79, potem pa zapravili nekaj napadov. Domači so naredili delni izid 9:0, povedli z 88:81 in tekmo mirno pripeljali do konca.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: ''Iskrene čestitke Heliosu za uvrstitev v finale. Bili so malenkost boljši od nas v obeh tekmah in zasluženo prišli v finale, kjer jim želim vse dobro. V tej tekmi svoji ekipi nimam kaj veliko za očitati. Odigrali smo dobro tekmo, pametno, imeli smo jo pod nadzorom do nekih trenutkov, ko smo brezglavo odreagirali na neke stvari, katerih se za KZS ne sme komentirati, zato se bom vzdržal komentarja. Nismo zadovoljni z izpadom v polfinalu, a zaradi tega ne bi delal večje drame. Če potegnemo črto pod celo sezono, smo lahko zadovoljni. Na koncu moram povedati, da slovenska liga rabi take tekme, take derbije, kot smo jih letos igrali s Heliosom, bi pa tudi ostali deležniki, ki vplivajo na igro, morali biti taki, kot je treba. Žal mi je, ne smem komentirati, ampak dve tretjini niso tri tretjine. Ena tretjina je veliko na taki tekmi. Pri dveh tretjinah je bila narejena kljukica, pri eni pač ne. In na takih tekmah bi morali prav vsi trije sodniki takšni, kot je treba.''

STA; M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn po tekmi Gašper Okorn po tekmi