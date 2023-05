30 let podjetja Siliko

26.5.2023 | 10:15

Siliko na Radni pri Boštanju (Foto: arhiv DL; P. P.)

Vrhnika/Sevnica - Družba Siliko, ki izdeluje tehnične izdelke iz elastomerov, termoplastov in tekočega silikona ter je najbolj znana kot dobavitelj avtomobilske industrije, letos praznuje 30. obletnico ustanovitve, 20. obletnico začetka proizvodnje v Sevnici in 10. obletnico razvojnega centra na Vrhniki. Jubileje so včeraj obeležili s slavnostnim dogodkom na Vrhniki.

Na prireditvi sta sodelovala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in gospodarski minister Matjaž Han.

Pirc Musar je v svojem govoru izpostavila, da podjetje glavnino poslovanja opravi na zahtevnem nemškem trgu in da jim zaupajo avtomobilski velikani, kot so BMW, Volkswagen in Mercedes Benz. To po njenih besedah pove marsikaj o uspešni prehojeni poti družbe.

Ob tem je omenila številne druge dobre podjetniške zgodbe po državi, ki pa da jim mediji ne posvečajo dovolj pozornosti. Spomnila je, da so v Sloveniji izjemno uspešna podjetja, ki so izrazito izvozno naravnana, vpeta v evropske in globalne ekonomske tokove in se hkrati močno zavedajo pomena investiranja v razvoj, zaposlene in vse bolj tudi v zeleni prehod.

Ta podjetja po njenem prepričanju predstavljajo hrbtenico slovenskega gospodarstva in so pomemben zaposlovalec v številnih lokalnih okoljih, prav občine pa pomembno prispevajo h gospodarskemu razvoju, saj imajo v rokah škarje in platno na področju umeščanja objektov v prostor in izgradnje potrebne komunalne infrastrukture novih poslovnih con.

Gospodarstvo ob tem, tako Pirc Musar, upravičeno opozarja na potrebo po stabilnem in predvidljivem domačem poslovnem okolju, po zakonodajni in administrativni podlagi, ki bo omogočala konkurenčnost na tujih trgih, ter po stabilni in predvidljivi davčni zakonodaji, ki ne bo podvržena prepogostim spremembam, a bo hkrati tudi stimulativna za investicije v tehnološki razvoj, zeleni prehod in pri zaposlovanju visoko izobraženega inženirskega kadra. Na tem področju vidi še kar nekaj manevrskega prostora za izboljšave.

Pozdravila je tudi razvojne in inovacijske aktivnosti na ravni samih podjetij in Gospodarske zbornice Slovenije. "Brez vlaganj v razvoj, raziskave in inovacije ne bo uspešnih podjetji, a ne bo niti blaginje v družbi," je dejala.

Letos rast prihodkov

V Siliku so v vabilu na včerajšnji dogodek poudarili, da so prihodki družbe lani znašali 92 milijonov evrov, pri čemer je bil delež izvoza 87-odstoten. Podjetje, ki se po podatkih za leto 2021 uvršča na 61. mesto med slovenskimi izvozniki, za letos načrtuje 105 milijonov evrov prihodkov. Povprečna rast prihodkov v zadnjih 10 letih je po njihovih navedbah 12-odstotna.

Siliko v Sloveniji zaposluje 592 oseb, od tega v Sevnici 336, na Vrhniki pa 256. Na Vrhniki deluje tudi razvojni oddelek z laboratorijem, mešalnico in orodjarno. V trenutnem razvojnem ciklu pozornost v podjetju posvečajo razvoju novih in inovativnih izdelkov ter materialov, prvenstveno na področju električne mobilnosti. Cilj jim je postati predrazvojni dobavitelj avtomobilske industrije.

Leta 2017 so začeli še s proizvodnjo v Srbiji, kjer so lani kupili tudi nove proizvodne prostore v Somborju, kjer je zaposlenih 120 oseb.

Siliko je družinsko podjetje v lasti Janka Koprivca. Ta je svojo dejavnost leta 1984 najprej začel na ravni obrti, leta 1993 pa je ustanovil podjetje Siliko. Najprej je delovalo pri Dobrovi pri Ljubljani, se nato leta 2003 razširilo v Sevnico, kjer je kupilo kompleks nekdanje Jutranjke, leta 2013 pa še na Vrhniko, kjer je kupilo prostore nekdanje Industrije usnja Vrhnika.

STA; M. K.