V Zagradcu čestitali občinskim nagrajencem; častni občan postal Višnjan Pavel Groznik

27.5.2023 | 10:40

Pavel Groznik (Fotografije: Občina Ivančna Gorica; G. S.)

Aleš Erjavec

Anica Čuček

Anton Grčman

Društvo UTŽO Ivančna Gorica

Jožef Kastelic

Milan Ivan Goršič

Sekcija Papirčkarice

Ivančna Gorica/Zagradec - Občina Ivančna Gorica si je za praznik izbrala 29. maj, to je dan, ko se Jurčičevi rojaki spominjajo nastopa pisatelja Josipa Jurčiča za urednika časnika Slovenski narod. Letošnja osrednja slovesnost ob Prazniku Občine Ivančna Gorica je včeraj potekala v športni dvorani Osnovne šole Zagradec. Poleg podelitve priznanj in nagrad letošnjim občinskim nagrajencem, ki s svojim delom in prispevkom pomembno vplivajo na razvoj in ugled naše občine, je bil letošnji praznik posvečen tudi 170-letnici šolstva v Zagradcu, sporočajo z ivanške občine.

Že tradicionalno je ob prazniku občine prisotne slavnostno nagovoril župan Dušan Strnad. Povedal je, da se je letošnja občinska proslava iz centra Ivančne Gorice preselila v ''prečudovit ambient suhokranjskega dela naše občine'', v novo samostojno šolo in vrtec Zagradec. Svoj dom je v šolskih prostorih nedavno dobila tudi izpostava glasbene šole, ki jo že kaže bogate sadove svojega delovanja. Še dodatno pa bo kraj zaživel z novim javnim otroškim igriščem in dodatnimi parkirišči, ki jih bo občina uredila na novo odkupljenem župnijskem zemljišču.

Občina je v letu dni pridobila številne nove pridobitve, še posebej na področju infrastrukture. Župan je omenil izgradnjo Vrtca Videk v Šentvidu, ivanško zahodno obvoznico, kolesarsko povezavo od Stične do Muljave, prometne ureditve v nekaterih krajevnih središčih, prenovo zdravstvenega doma, …, veliko pa je bilo postorjenega tudi na področju cest, kanalizacije in vodovodov. Naštel je tudi številne projekte, ki so trenutno v teku, kot tudi nekatere, ki se bodo začeli še v tem mandatu: »Prepričan sem torej, da bomo tudi v tem mandatu nadaljevali uspešno delo vseh, ki so v dobro občine delovali od njene ustanovitve dalje. Vse je bilo potrebno postaviti od začetka in po osemindvajsetih letih samostojne občne smo se uspeli postaviti ob bok najbolj razvitim slovenskim občinam.«

Poleg številnih investicij in gospodarske rasti ter nenehnega povečevanja števila prebivalstva so po besedah župana pomembne tudi druge stvari, ki naredijo življenje v občini boljše. »Ravno te dni smo ponovno prejeli priznanje Prostovoljstvu prijazna občina, ki dopolnjuje priznanji čebelam, branju in mladim prijazna občina.'' Prav prostovoljstvo je tista gonilna sila, ki je v ivanški občini še posebej izjemna. Prostovoljci so po besedah župana, vsak na svojem področju tudi letošnji nagrajenci, za kar se jim je ob zaključku nagovora še posebej zahvalil.

»Večino ciljev, ki smo si jih zastavili, smo torej dosegli. Mnoge celo presegli. Vendar se s tem ne smemo zadovoljiti. Sedaj je pred nami novo, še bolj zahtevno obdobje. Stopimo skupaj, ne dovolimo da nas delijo stvari, ki niso pomembne za našo prihodnost in naše otroke - naj ostane Občina Ivančna Gorica Prijetno domača in uspešna«, je še povedal Strnad in se zahvalil tudi vsem, ki so bili vključeni v organizacijo prireditve ob Prazniku občine Ivančna Gorica.

Podelitev priznanj in nagrad za leto 2023

Na slovesnosti ob prazniku občine je bilo podeljenih tudi osem priznanj in nagrad posameznikom in organizacijam, ki soustvarjajo našo občino s svojim neprecenljivim prispevkom.

Najvišje priznanje - častni občan občine Ivančna Gorica - je bilo podeljeno zaslužnemu turističnemu delavcu in ambasadorju Občine Ivančna Gorica, Višnjanu Pavlu Grozniku. Priznanje za izjemne in trajne dosežke na družbeno-političnem in turističnem področju na lokalni, državni in mednarodni ravni ter za izjemen doprinos pri ohranjanju in promociji kulturne in naravne dediščine občine Ivančna Gorica sta mu izročila župan Dušan Strnad in podžupan Tomaž Smole.

Ivan Milan Goršič je prejemnik Nagrade Zlati grb, za dolgoletno požrtvovalno in uspešno delo na področju družbeno-političnega življenja ter izjemen doprinos k razvoju prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja v občini Ivančna Gorica.

Nagradi Josipa Jurčiča sta šli v roke dveh zaslužnih posameznikov iz Šentvida pri Stični, Anici Čuček iz KD Vidovo za predano in dolgoletno uspešno delo na kulturnem področju in izjemen doprinos k razvoju pevske, dramske in folklorne dejavnosti ter vsestranskemu Jožefu Kastelicu za dolgoletno in uspešno delo na družbeno-političnem področju in trajne dosežke na področju gospodarskega, kulturnega in turističnega razvoja krajev na območju Krajevne skupnosti Šentvid pri Stični.

Za predano in uspešno prostovoljno delo na področju planinstva in turizma, ki pomembno prispeva k prepoznavnosti občine Ivančna Gorica in njenih naravnih in kulturnih lepot je plaketo Antona Tomšiča romala v roke predsedniku Planinskega društva Polž iz Višnje Gore Alešu Erjavcu. Plaketo je prejel tudi Anton Grčman za dolgoletno, požrtvovalno delo na družbeno-političnem področju in njegov prispevek k razvoju in prepoznavnosti krajev v Krajevni skupnosti Metnaj.

Podeljeni sta bili tudi plaketi Mihe Kastelica in sicer sekciji Papirčkarice iz Kulturno športnega društva Dob za izjemen prispevek pri ohranjanju kulturne in etnološke dediščine v občini Ivančna Gorica ter Društvu Univerza za tretje življenjsko obdobje Ivančna Gorica za izjemen prispevek pri ohranjanju kulturne in etnološke dediščine v občini Ivančna Gorica.

Na prireditvi je s pozdravom prisotne nagovorila gostiteljica dogodka ravnateljica OŠ Zagradec Barbara Maver, ki je povabila tudi na osrednji dogodek ob 170-letnici šolstva v Zagradcu, ki bo 22. junija.

V kulturnem programu, ki je bil v večini sestavljen s strani zagraških kulturnikov, so nastopili: najmlajši otroci iz Vrtca Ivančna Gorica, enote Sonček Zagradec, učenci Osnovne šole Zagradec, učenci Glasbene šole Grosuplje, dislocirane enote Zagradec, Mešani pevski zbor Zagradec, Godba Stična in ambasador občine Ivančna Gorica, Marko Vozelj. Skozi prireditev je navzoče popeljala voditeljica Ksenija Rebeka Matkovič, so v sporočilu za javnost še zapisali na Občini Ivančna Gorica.

M. K.

