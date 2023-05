24. cvičkova princesa Nika Martinčič iz Šentjerneja: ''O cvičku se bo govorilo povsod''

29.5.2023 | 08:00

21-letna Nina Martinčič je postala 24. cvičkova princesa.

Nika presrečna z družino - s staršema in še tremi sestricami, ki so vsi močno navijali zanjo.

Vse tri kandidatke so trepetale, ko se je iz ust Jožeta Bašlja zaslišalo ime Nike Martinčič (na levi).

Nika Martinčič (v sredini) v družbi kralja cvička Marjana Jeleniča, ambasadorja cvička Francija Smrekarja, vinske kraljice Maje Pečarič ter Mirana Juraka (na desni), predsednika Zveze dolenjskih vinogradniških društev.

Takole burno je oder prihajala kandidatka Ana Marija Bunderšek, tudi glasbenica.

Prve cvičkove princese v društvu so se razveselili tudi v Društvu vinogradnikov Šentjernej. Na desni predsednik Rok Zupančič, zraven pa Nikin dedek Franc Martinčič ter na levi Nikin očka Jernej Martinčič.

Novo mesto - Tridnevno dogajanje 2. festivala cvička se je sinoči na Glavnem trgu v Novem mestu zaključilo v veselem vzdušju z razglasitvijo in kronanjem 24. cvičkove princese. To je postala 21-letna Nika Martinčič iz znane šentjernejske vinogradniške in trsničarske družine, študentka kineziologije na Fakulteti za šport v Ljubljani.

»Neizmerno sem presenečena, vesela, ponosna in hvaležna, da sem dobila priložnost, da se izkažem kot cvičkova princesa, da cviček ptp ponesem med ljudi, ki ga še ne poznajo, da čim več naredim za prepoznavnost našega cvička in prečudovite Dolenjske. O cvičku se bo govorilo povsod!«« je po razglasitvi in kronanju povedala nova cvičkova princesa, članica Društva vinogradnikov Šentjernej.

Rada dela v domačem vinogradu, pomaga pri promociji, degustacijah in v gostinstvu, sicer pa se ukvarja tudi s športom.

H kandidaturi so jo spodbudili njeni domači in prijatelji, ki so zanjo bučno in s transparenti navijali tudi na samem prizorišču dogajanja ter bili presrečni ob Nikini zmagi. Seveda ni manjkal niti petelin Jernej. Nika se je vsem zahvalila za podporo, tudi šentjernejskim vinogradnikom.

Ponosna Martinčičeva družina

Med prvimi so Niki čestitali njeni domači, med drugim tudi ponosni oče Jernej Martinčič, leta 2018 kralj cvička. »Zdaj so v naši družini vse tri titule: oče Franc je ambasador cvička, sam sem bil kralj, hči Nika pa zdaj cvičkova princesa. Upajmo, da bo to še pripomoglo k popularizaciji cvička, da bo tudi mladina videla, da imamo svetovni biser doma in da gre temu vinu svetla prihodnost,« je dejal Jernej Martinčič.

24. cvičkovo princeso Niko Martinčič je razglasil predsednik komisije Jože Bašelj, tudi podpredsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, ki je povedala, da so bile vse tri kandidatke – poleg Nike sta se za ta naziv potegovali še Ema Pangerc Društva vinogradnikov Čatež pod Zaplazom in Ana Marija Bunderšek, Društva vinogradnikov Šentjanž – zelo izenačene in »katerakoli od njih si zasluži, da bi postala 24. cvičkova princesa. Žal pravilnik tega ne dopušča in ena in edina zmagovalka letošnjega izbora letos je Nika Martinčič!« je povedal na odru. Navdušenju ni bilo ne konca ne kraja.

Čestike od vsepovsod

Niki je krono je predala 23. cvičkova princesa Anja Smerke iz Društva vinogradnikov Mirna Peč, ki povedala, da je za njo čudovito leto in da je z veseljem opravljala nalogo cvičkove princese. Čestitala je svoji naslednici Niki Martinčič, ravno tako vinska kraljica Maja Pečarič, pa tudi letošnji kralj cvička Marjan Jelenič in ambasador cvička Franci Smrekar. In seveda mnogi drugi.

Veselemu vzdušju na Glavnem trgu ni bilo konca ne kraja, vse v čast dolenjskemu posebnežu cvičku in seveda novi cvičkovi princesi Niki Martinčič!

Besedilo in foto: L. Markelj

