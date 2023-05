Hudo poškodovan otrok s helikopterjem v bolnišnico; po avtocesti z več kot 200 km/h

31.5.2023 | 10:20

Včeraj ob 18. 15 se je, kot smo že poročali, zgodila prometa nesreča v Sotelskem na območju PP Krško. Policisti so ugotovili, da je 22-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal na dovozno pot in trčil v otroka, ki je z zelenice nenadoma stekel na dovoz. Hudo poškodovanega otroka so reševalci oskrbeli, s helikopterjem je bil odpeljan v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Lažje poškodovan otrok-kolesar

Poročali smo tudi o prometni nesreči v Novem mestu, ki se je prav tako zgodila okoli 18. ure in tudi v njej je bil udeležen otrok. Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 84-letni voznik osebnega avtomobila, ki je na prehodu za pešce trčil v otroka, ki je kolesaril v spremstvu starša. Lažje poškodovanega otroka, ki med vožnjo ni imel nameščene zaščitne čelade, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti tudi okoliščine te nesreče še preverjajo.

Po dolenjski avtocesti z 202 kilometroma na uro

Novomeški policisti so včeraj med opravljanjem meritev hitrosti z nadvoza avtoceste v bližini Dolenjih Skopic v občini Brežice pri prehitri vožnji ujeli 28-letnega Hrvata (vozil je Mercedes švicarskih registrskih oznak). Na delu, kjer je omejitev hitrosti 130 kilometrov na uro, je vozil z 202 kilometroma na uro.

Za omenjeno kršitev zakon o pravilih cestnega prometa določa denarno kazen v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk. A ker so policisti ugotovili, da gre za voznika začetnika, saj je vozniški izpit opravil šele pred šestimi meseci, so vozniku odvzeli vozniško dovoljenje in ga privedli v postopek pred sodnika na Okrajno sodišče v Brežicah.

Pijan in brez vozniške

Med kontrolo prometa na Obrežju so policisti nekaj po 22. uri zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila madžarskih registrskih oznak. 41-letnik ima zaradi kršitev veljaven ukrep prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,51 miligrama alkohola. Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo in zasegli avtomobil. O kršitvah so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

V noči na torek je na območju PP Trebnje nekdo vlomil v prostore avtopralnice. Ukradel je dva kartona tekočine za pranje stekel, z vlomom pa povzročil za okoli 3.000 evrov škode.

V Kanižarici na območju PP Črnomelj je med 29. 5. in 30. 5. neznanec vlomil v gospodarski objekt in odnesel posodo s hidravličnim oljem.

Med 28. 5. in 30. 5. je na območju Šentjerneja nekdo poskušal vlomiti v gostinski lokal. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Loče, Obrežje) prijeli 30 državljanov Maroka, 19 državljanov Rusije, 16 državljanov Bangladeša, 12 državljanov Sirije, pet državljanov Afganistana, osem državljanov Pakistana in dva državljana Somalije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 72. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 242 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, nesrečo, v kateri se je lažje poškodoval kolesar, in deset nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 17. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. Obravnavali so sume kaznivih dejanj groženj, lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.