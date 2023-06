FOTO: Sončki, dobrodošli na Bučki! Danes pa zares!

1.6.2023 | 08:40

Presrečni prvi štirje stanovalci skupnosti, ki se veselijo samostojne poti v življenje.

Varstveno-bivalni objekt na Bučki stoji ob glavni cesti in je res lepo urejen. Vesela sta ga tako Iztok Suhadolnik (na desni), direktor Zveze Sonček, kot Rok Petančič z občine Škocjan, ki je bdel nad tem projektom.

Iztok Suhadolnik

Škocjanski župan Jože Kapler v objemu enega od sončkov - Žige

Žiga je pokazal svojo sobico.

Zaigrali so Bučenski ramplači.

Bučka - Po pol leta od otvoritve novega Varstveno-bivalnega objekta na Bučki, ki ga je občina Škocjan uredila s pomočjo evropskih sredstev in s podporo ministrstva za delo, bo ta v teh dneh tudi v resnici zaživel.

Vanj se bodo vselili uporabniki – odrasle osebe z motnjo v duševnem ali telesnem razvoju, člani Društva Sonček - društva za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine.

Odkar so ga lani novembra slovesno predali namenu, je namreč sameval.

Objekt je bil dokončan že lani, tudi uporabno dovoljenje so imeli, a pričakovanja se niso uresničila takoj. Kot pove župan Jože Kapler, je Občina Škocjan, ki je s projektom in iskanjem primerne lokacije za tak center začela že leta 2013, opravila vse svoje naloge.

Kje se je zataknilo, je povedal direktor Zveze Sonček Slovenije Iztok Suhadolnik.

»Postopki dogovarjanja z ministrstvom, na kakšen način bo financirano delovanje oz. izvajanje podpornih storitev tem osebam, je bil razlog, zakaj do vselitve ni prišlo že po novem letu. Žal obstoječi zakonodajni okviri in sistem včasih ne najdeta pravih rešitev za financiranje teh dejavnosti, zato se je stvar nepotrebno zavlekla za pol leta. Če bi stvari speljali, kot smo bili dogovorjeni, če se ne bi ministrstva razdruževala, vmes je bilo še referendumsko dogajanje, bi se premaknilo prej. A zdaj je k sreči vse urejeno,« je dejal Suhadolnik.

Poudaril je, da sta ta objekt in to okolje priložnost, da se bodo tudi osebe z invalidnostjo lahko usposobile in »dokazale same sebi, da lahko živijo samostojno in neodvisno življenje in jim zato ni potrebno iti v zavode. Taki objekti širom Slovenije naj bi zagotavljali možnost skupnostnega bivanja . Skupnost na Bučki je vzorčen primer dobrega skupnostnega bivanja za osebe z invalidnostjo in občina Škocjan primer zelo dobrega sodelovanja in dolenjsko društvo Sonček z njo sodeluje še v drugih projektih.«

Varuhinji centra in sončkov bosta postali Mojca Žibert iz Brezovega pri Studencu, ki je 26 let delala kot bolničarka, in Nina Rožanc iz Šmarjeških Toplic, diplomirana delovna terapevtka.

Kot pravita, se veselita novih zadolžitev, nove stanovalce – za enkrat so to štirje, prostora pa je za šest – pa so tudi že spoznale. To so: Ana Praček, Nina Gutman in Anže Žiga Černič, vsi iz Novega mesta, ter Nejc Goršin Fabjan iz Šentjerneja.

Škocjanski župan Kapler je vesel, da bo končno prišlo tudi do vselitve oskrbovancev, ki so komaj čakali vstopa na samostojno pot, kar so včeraj na prireditvi tudi pokazali.

Društva z Bučke so sončkom izrekla dobrodošlico.

Novih »sovaščanov« so se razveselili krajani Bučke, ki so jih zelo toplo sprejeli v svojo skupnost in jim podarila razne pozornosti. Dobrodošlico jim je v imenu KS Bučka izrekel Silvo Vene, ter mnoga društva: člani Društva podeželskih žena Bučka, KORK Bučka, Bučenski ramplači, podružnična OŠ in drugi. Ramplači so za prijetno vzdušje tudi zapeli in zaigrali.

To dobrodošlico je pohvalil tudi župan Kapler, ki meni, da gre z Varstveno-bivalnim objektom nedvomno za dodano vrednost kraja. Sončki na Bučki bodo veseli tudi vašega obiska!

Besedilo in foto: L. Markelj

