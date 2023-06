FOTO: Na vojaški vaji sodeluje trideset držav

4.6.2023 | 17:30

V Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki je bil danes slovesni postroj udeležencev mednarodne vojaške vaje Jadranski udar 2023.

Poveljnik letalstva Slovenke vojske in vodja vaje polkovnik Janez Gaube

Današnji dan odprtih vrat Vojašnice Jerneja Molana je že dopoldne privabil številne obiskovalce vseh generacij, ki so si z zanimanjem ogledovali vojaško opremo in orožje. (Vse foto: M. L.)

Cerklje ob Krki - V Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki je danes dan odprtih vrat, tu je bil danes tudi postroj udeležencev mednarodne vojaške vaje Jadranski udar 2023, katere taktični del bo potekal od jutri do petka.

Kot je dejal poveljnik letalstva Slovenke vojske in vodja vaje polkovnik Janez Gaube, na letošnji vaji, ki jo organizira in vodi 15. polk vojaškega letalstva, sodeluje 800 udeležencev iz 30 držav, in sicer iz Albanije, Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Italije, Kanade, Latvije, Litve, Madžarske, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Romunije, Severne Makedonije, Slovaške, Slovenije, Španije, Švice, Turčije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike.

Na vaji bo sodelovalo skupno nekaj več kot štirideset različnih letalnikov, med njimi tudi brezpilotni, s katerimi se bo v vajo vključilo 9 držav. Vaja bo potekala, kot smo že poročali, v zračnem prostoru in na širšem območju Slovenije, in sicer na štirih lokacijah v Sloveniji: na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni, kjer se bodo vključevali letalniki, minometi in tanki, ter na širših območjih Bohinja, Idrije in Bele krajine.

DAN ODPRTIH VRAT

Dan odprtih vrat vojašnice Jerneja Molana, ki poteka danes, je povezan z začetki Slovenske vojske, kot je povedal polkovnik Gaube. »Pripadniki Slovenske vojske smo 15. maja praznovali 32 let od dneva, ko so slovenski naborniki vojaški rok začeli prvič služiti izključno v Sloveniji. To je dan Slovenske vojske, dan ohranjanja vrednot iz slovenske vojaške zgodovine, še posebno pa vrednost osamosvojitvenih prizadevanj naše domovine. S srcem pod uniformo in s srcem za domovino tudi po dvaintridesetih letih ponosno služimo naši domovini. Smo zaščitniški, delujemo obrambno, a z močnim bojnim značajem. Prispevamo k svetovnemu miru in stabilnosti ter nesebično pomagamo in sodelujemo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči. V počastitev našega praznika že tradicionalno vsako leto potekajo dnevi odprtih vrat vojašnic, kjer obiskovalcem predstavimo svoje delo in opremo. Tako je danes za vas svoja vrata odprla največja vojašnica Slovenske vojske Vojašnica Jerneja Molana,« je rekel Gaube.

Glavni namen vaje je po besedah njenega vodje skupno urjenje vseh rodov: pehote, letalstva in oklepnikov v določenih bojnih postopkih.

Slovesni dogodek, ki ga je povezovala Nataša Klobčaver, je z nastopom popestrila pevska skupina Mavrice. Slovesnosti so se udeležili tudi predstavniki občin ter veteranskih organizacij s tega območja.

Na zelo dobro obiskanem dnevu odprtih vrat vojašnice so obiskovalcem predstavili opremo in orožje, vojaki so z letali in helikopterji prikazali različne postopke v zraku, med drugim tudi gašenje požara iz zraka. Na prizorišče so doskočili padalci.

V okviru današnjega dneva odprtih vrat se predstavljajo tudi lokalna društva in organizacije. Obiskovalci lahko tako spoznavajo tudi delovanje civilne zaščite.

M. L.

Galerija