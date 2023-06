Pomanjkanje - Rejnikov je vse manj in vse starejši so

6.6.2023 | 19:30

Zanimanja za rejništvo ni veliko, a obstaja tudi veliko rejniških družin, ki dolga leta uspešno vzgajajo rejniške otroke. (Foto: L. M.)

V zadnjih letih po celotni Sloveniji drastično primanjkuje rejniških družin, ki bi medse lahko sprejele otroke, ki začasno ne morejo prebivati v matični družini in za katere se išče nadomestna družina. Tudi vse večja povprečna starost rejnikov kaže na majhno zanimanje za rejniško dejavnost. Potreb po prostih rejniških družinah pa je sicer čedalje več, zato so kandidati zelo iskani in zaželeni.

Kandidati za rejništvo zelo iskani tudi na Dolenskem, v Beli krajini in Posavju – Čedalje več rejnikov je sorodnikov – Otroci prihajajo iz tako ali drugače problematičnih družin – Do 18. oz. najdlje do 26. leta – Nagrada rejniku je borna, obveznosti veliko, otroci pa vse težavnejši

L. Markelj