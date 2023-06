Na Rihpovcu iskalna akcija za 60-letnim moškim, nadaljujejo danes

16.6.2023 | 07:00

Tudi danes bo na Rihpovcu gotovo dobrodošla pomoč vodnikov reševalnih psov. (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 22.48 so na Rihpovcu, občina Trebnje, začeli z iskanjem pogrešanega šestdesetletnega moškega. Iskali so ga policisti in vodniki z reševalnimi psi Kinološke zveze Slovenije ter Zveze vodnikov reševalnih psov Slovenije, enota Dolenjske in enoti Ljubljanske regije. Pogrešanega niso našli. Z iskanjem nadaljujejo danes.

Granate uničili na kraju najdbe

Včeraj ob 5.21 je v Laščah, občina Žužemberk, občan našel neeksplodirana ubojna sredstva. Pirotehniki so na kraju uničili štiri topovske granate, kaliber 47 mm, italijanske izdelave in tulec topovske granate kaliber 75 mm, ameriške izdelave vse ostanek druge svetovne vojne.

Spet na požarišču

Ob 9.31 so gasilci PGD Obrežje v naselju Jesenice na Dolenjskem, občina Brežice, opravili pregled prostora po jutranjem požaru v gospodarskem objektu v katerem se je začelo kaditi in z vodo zalili tleče tramove.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOČEVJE PRI ČRNOMLJU na izvodu PROTI CVETLIČARNI;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA2 na izvodu VRH DESNO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP, izvod Desno;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT, izvod Desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA, izvod 3.DOL.STRAŽA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRŠLJIN, izvod 1.BRŠLJIN-EVENTUS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Lokve okolica - nizkonapetostno omrežje – Hrib Resnik predvidoma med 9:00 in 13:00 uro; na področju nadzorništva Sevnica z okolico na območju TP Hudo Brezje, nizkonapetostno omrežje – Mlakar med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Vrh Dolinšek, nizkonapetostno omrežje – Smer Gunstek med 12:00 in 14:00 uro in na območju TP Mrtovec, nizkonapetostno omrežje – Mrtovec med 9:00 in 12:00 uro.

M. K.