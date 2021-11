Dve točki ostajata v Novem mestu

18.11.2021 | 08:00

Deseti krog modre skupine 1. ženske rokometne lige sta v sredo zvečer odprli ekipi Krke Novega mesta in Trga ABC Izole. Obračun v športni dvorani Stopiče so z visoko prednostjo dobile gostiteljice. Tekma se je končala s končnim rezultatom 35:21.

ŽRK KRKA NOVO MESTO : ŽRK TRGO ABC IZOLA 35:21 (16:11)

Čopi 12, Kramar 8; Hodžič 6 (2), Vujmilovič 5.

STATISTIKA

Dvoboj je z golom za gostiteljice odprla Petra Kramar, na drugi strani pa je odgovorila Martina Vujmilovič. Vse do 20. minute, ko je bil rezultat 9:9, je bil obračun izenačen. V nadaljevanju so Novomeščanke dosegle dva zadetka in sledila je minuta odmora na zahtevo Mateja Marinaca, ki je na gostovanju na Dolenjskem vodil rokometašice Trga ABC Izole. Tudi po premoru se rokometašice Krke Novega mesta niso ustavile, še dvakrat so zatresle mrežo in imele tako štiri gole prednosti, ob koncu polčasa pa pet. Prvi del obračuna se je končal z rezultatom 16:11.

Izoljankam ni steklo niti v drugem delu tekme. V 45. minuti igre je Erin Novak zadela za dvomestno prednost gostiteljic (25:15), po delnem izidu 3:0 pa je bilo dokončno jasno, katera od ekip se bo veselila nove zmage. Tekma se je končala z rezultatom 35:21 v korist izbrank Gašperja Kovača.

Pri domači zasedbi je bila z 12 zadetki najbolj razpoložena Živa Čopi, za Izoljanke pa jih je šest prispevala Sara Hodžič.

Dvoboj enajstega kroga 1. ženske rokometne lige bodo Novomeščanke odigrale v Ljubljani.

Karin Kuralt, rokometašica Krke: "Vedele smo, da bo tekma zahtevna, zato smo vanjo vstopile zbrano in borbeno. Dobro smo odigrale v obrambi in si izborile veliko lahkih zadetkov iz nasprotnih napadov. Dve točki zasluženo ostajata doma."

* Izidi:

- modra skupina:

- sreda, 17. november:

Krka - Trgo ABC Izola 35:21 (16:11)

- sobota, 20. november:

19.00 Ptuj - Mlinotest Ajdovščina

- nedelja, 21. november:

20.00 Velenje - Zelene doline Žalec

- prestavljeno:

Zagorje - Krim Mercator

Z'dežele - Litija

- lestvica:

1. Krim Mercator 8 8 0 0 344:171 16

2. Z'dežele 9 7 1 1 265:206 15

3. Mlinotest Ajdovščina 9 6 2 1 261:227 14

4. Krka 8 5 1 2 220:203 11

5. Zagorje 8 2 1 5 180:226 5

6. Litija 6 2 0 4 152:158 4

7. Velenje 7 2 0 5 177:223 4

8. Zelene doline Žalec 8 1 2 5 189:254 4

9. Trgo ABC Izola 10 2 0 8 198:274 4

10. Ptuj 7 1 1 5 174:218 3

- zelena skupina:

- sobota, 20. november:

18.00 Sava Kranj - Vrhnika

20.00 Koper - Branik Maribor

20.00 Zvezda Logatec - Olimpija

- lestvica:

1. Koper 8 8 0 0 214:169 16

2. Vrhnika 7 4 0 3 202:190 8

3. Olimpija 6 4 0 2 174:166 8

4. Logatec 6 1 1 4 135:152 3

5. Branik 5 1 0 4 134:141 2

6. Sava Kranj 6 0 1 5 141:182 1

