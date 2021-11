Zdravstvo še brez olajšanja, a nekaj vzpodbude

20.11.2021 | 10:30

Slovenske zdravstvene službe so po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) včeraj potrdile 3232 novih primerov okužbe z virusom sars-cov-2. Delež pozitivnih testov je bil 39,8-odstoten. Gre za prvo izdatno zmanjšanje dnevnega števila okužb v zadnjem tednu. Potem ko so podatki pred enim tednom že kazali, da bi se krivulja lahko obrnila, smo ta teden znova dočakali streznitev. Današnji podatki, če bi jim v podobnem duhu sledili tudi tisti v prihodnjih dnevih in bi pomenili začetek trenda, bi lahko pomenili nekaj vzpodbude. Prejšnji petek so denimo potrdili 3667 novih primerov okužbe, delež pozitivnih testov pa je bil enak, 39,8-odstoten. Pri NIJZ sicer ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno akivno okuženih 44.713 prebivalcev.

Kar zadeva ključne podatke o zasedenosti slovenskih bolnišnic, zaenkrat še ne gre pričakovati, da bi zdravstvo dočakalo kaj olajšanja. Po podatkih Sledilnika za covid-19 se je danes zjutraj v bolnišnicah zdravilo 1106 covidnih bolnikov (včeraj 1127), od katerih jih je 256 potrebovalo intenzivno nego (včeraj 252 po podatkih sledilnika). Umrlo je 22 covidnih bolnikov, skupaj od začetka epidemije že 5044.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 79 covidnih bolnikov (tako kot včeraj), od tega 17 na intenzivni terapiji. Devet so jih sprejeli, osem odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 41 covidnih bolnikov, včeraj 43, enega na intenzivi - šest novih so sprejeli in jih osem odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 69, Šentjernej 24, Črnomelj 23, Trebnje 20, Ribnica 15, Semič 14, Metlika 13, Šmarješke Toplice 11, Šentrupert 9, Kočevje, Škocjan in Žužemberk 7, MIrna Peč 6, Straža in Mokronog Trebelno 5, Dolenjske Toplice 4

Posavje - Krško 43, Sevnica 35, Brežice 17, Kostanjevica na Krki 12, Radeče in Bistrica ob Sotli 6

M. K.