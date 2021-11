Na sodišču doslej predlogi za imenovanje Goloba ali Novšaka na čelo uprave Gen-I

Ljubljana/Krško - Sodišče v Krškem je doslej prejelo tri predloge za začasno upravo družbe Gen-I. Po dveh predlogih bi jo še naprej vodil Robert Golob, po enem pa Martin Novšak, sicer generalni direktor Gen Energije, je sinoči poročala televizija POP TV.

Predlogi so bili na sodišče podani po tistem, ko skupščina družbe Gen-I 17. novembra znova ni bila uspešna pri imenovanju nove uprave družbe, predsedniku uprave Golobu pa je tisti dan potekel mandat.

Skupščina Gen-I, katere polovična družbenika sta družbi Gen Energija in Gen-EL, odloča s soglasjem. Gen Energija se ni strinjala, da bi upravo Gen-I še naprej vodil Golob, Gen-EL pa ni soglašal, da bi upravo Gen-I vodil Novšak, kar so predlagali nadzorniki Gen Energije.

Golob je po zadnji skupščini povedal, da bodo "verjetno na sodišče podali predlog za kontinuiteto", da pa se bodo družbeniki do odločitve sodišča še poskušali dogovoriti o novi upravi.

Zaposlena Komisija za preprečevanje korupcije

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je na podlagi medijskih objav o kadrovskih menjavah v energetiki sama uvedla tri postopke, tudi v zvezi z neimenovanjem predsednika uprave družbe Gen-I, včeraj pa je prejela še prijavo, ki se nanaša na morebiten konflikt interesov predsednika nadzornega sveta Gen Energije Cvetka Seršena, ki je hkrati prvi mož Telekoma Slovenije, ki je pri prodaji elektrike neposreden konkurent Gen-I.

Vodja službe za nadzor pri KPK Katja Mihelič Sušnik je povedala, da so trenutno vsi postopki v predhodnem preizkusu, kar pomeni, da KPK še pridobiva podatke in dokumentacijo v povezavi s sumi kršitev, ki so jih zaznali.

Televizija je navedla mnenja neimenovanih strokovnjakov, da bi se moral Sršen pri točkah, ki se neposredno nanašajo na Gen-I, vsaj izločiti ter da je še bolj kot pri glasovanju o upravi to pomembno pri obravnavi poslovnega načrta ali dolgoletne strategije, kjer da Sršen gradiva ne bi smel niti videti, saj bi tako lahko prišel do poslovno občutljivih informacij.

Ne samo, da se Sršen na zadnjih dveh sejah nadzornikov Gen Energije ni izločil, ampak je v nekaj glasovanjih, kjer je bil izid neodločen, njegov glas, ki se kot predsednikov šteje dvojno, na koncu celo pretehtal, je poročala POP TV in dodala, da to sedaj proučuje tudi Slovenski državni holding (SDH), ki da bo glede na ugotovitve po potrebi ustrezno ukrepal.

