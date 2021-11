Okužbe padajo že tretji dan, bolnišnice pa še vedno pokajo po šivih

23.11.2021 | 11:15

V ponedeljek so v slovenskih laboratorijih opravili 7344 PCR testov, na katerih so zaznali 3394 pozitivnih na novi koronavirus. Podatek, ki daje zrnce upanja - pozitivnih je bilo namreč za slabih 10 odstotkov manj kot v ponedeljek pred osmimi dnevi, tudi delež okuženih je bil za tri odstotne točke nižji. Rahel trend upadanja okužb sicer traja že tri dni.

V bolnišnicah se stanje dnevno okuženih odrazi z zamikom. Kljub temu dobra vest. Danes je hospitaliziranih manj covidnih bolnikov kot včeraj - 1153. Še vedno pa jih je veliko in pritisk na bolnišnice je enormen. V intenzivnih oddelkih pa zdravijo kar 283 covidnih bolnikov. Včeraj je sicer zaradi ali s koronavirusno boleznijo umrlo 23 ljudi.

V SB Novo mesto imajo danes 77 covidnih bolnikov (tako kot včeraj), od tega 17 na intenzivni terapiji. Devet so jih sprejeli in toliko tudi odpustili.

V SB Brežice imajo 49 covidnih bolnikov, včeraj 48, dva na intenzivi - pet novih so sprejeli, štiri odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 67, Črnomelj 42, Šentjernej in Trebnje 24, Semič 23, Metlika 16, Šmarješke Toplice 15, Ribnica 14, Dolenjske Toplice 11, Škocjan in Mirna Peč 9, Straža 7, Žužemberk in Mokronog Trebelno 6, Kočevje 5 in Sodražica 4

Posavje - Krško 83, Brežice 41, Kostanjevica na Krki 4, Sevnica 3, Radeče in Bistrica ob Sotli 2

