V ponedeljek skoraj 1000 manj okužb kot pred tednom dni

30.11.2021 | 11:00

Profimedia

Čeprav za vogalom preži različica omikron, je ponedeljek postregel z dodatno vzpodbudo.

V Sloveniji se zaenkrat nadaljuje trend upadanja števila dnevnih primerov okužbe s sars-cov-2. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo včeraj na sars-cov-2 pozitivnih 2482 oseb, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 39,5-odstoten. Slika je tako precej bolj vzpodbudna kot pred tednom dni. Prejšnji ponedeljek je bilo denimo potrjenih 3397 novih primerov okužbe, delež pozitivnih testov pa je bilo 46,2-odstoten. Pri NIJZ ocenjujejo, da je trenutno aktivno okuženih 37.095 prebivalcev.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo v slovenskih bolnišnicah danes zjutraj hospitaliziranih 1128 covidnih bolnikov (včeraj 1156), od katerih jih je 277 potrebovalo intenzivno nego (včeraj 279). Na žalost je 16 bolnikov umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 76 covidnih bolnikov (včeraj 79), od tega 18 na intenzivni terapiji. Devet so jih sprejeli in 11 odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 45 covidnih bolnikov, včeraj 46, tri na intenzivi - sedem so jih sprejeli in šest odpustili, dva sta umrla.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 84, Črnomelj 39, Šentjernej 19, Kočevje in Metlika 18, Šmarješke Toplice 17, Mokronog Trebelno 14, Trebnje in Semič 13, Straža 11, Škocjan 6, Mirna Peč in Šentrupert 4, Ribnica, Žužemberk in Dolenjske Toplice 3

Posavje - Krško 67, Sevnica 37, Brežice 9, Kostanjevica na Krki 8, Radeče 3, Bistrica ob Sotli 1

M. K.