Murn v vlogi selektorja: Brez velike znanosti

1.12.2021 | 09:50

Uroš Murn pred desetletjem ob slovesu od športne kariere (foto: arhiv lokalno.si; A. M.)

Novi selektor slovenske moške kolesarske reprezentance Uroš Murn novo službo razume kot veliko čast, ki prinaša tudi veliko odgovornosti. Od tako kakovostne reprezentance, ki jo ima Slovenija, se veliko pričakuje. Murn ocenjuje, da je reprezentantom težko kaj dodati, sam lahko prispeva predvsem nekaj dodatne zrelosti.

Nekdanji poklicni kolesar, ki je bil leta 2004 državni prvak v cestni vožnji, ima, kot pravi, kolesarstvo v duši. "Kolesar sem in kolesar bom še naprej," je dejal nekdanji poklicni tekmovalec. Tudi zaradi tega vidi novo funkcijo kot izredno čast. Sam pravi, da o njej ni niti razmišljal, dokler mu je niso ponudili.

Sam je sicer svojo športno karirero sklenil konec leta 2010 in nato maja naslednje leto v Novem mestu pripravil svoj t.i. ''zadnji trening'', na katerem so ga pospremili prijatelji, rekreativni in profesionalni kolesarji. Fotoreportažo izpred desetih let si lahko ogledate tu.

Tako kakovostne skupine kolesarjev, s Tadejem Pogačarjem, Primožem Rogličem in Matejem Mohoričem na čelu, Slovenija v zgodovini še ni imela. "Zagotovo je čast, da imaš priložnost voditi reprezentanco v njeni zlati dobi," je dejal. A s tem pridejo tudi velika pričakovanja tako javnosti kot športne srenje, posledično pa za selektorja tudi velika odgovornost.

Brez velike znanosti

Murn v novi funkciji ne namerava delati velike znanosti. Po njegovem je reprezentantom treba omogočiti pogoje, da pokažejo vse, kar zmorejo. "Fantje naj bodo to, kar so bili doslej, oni so profesionalci na najvišji ravni," je dejal.

Njegov doprinos je lahko predvsem dodatna zrelost, ki jo prinašajo leta in izkušnje zunaj kolesarstva. "Zdaj imam tudi druge izkušnje v gospodarstvu in poglede, ki jih lahko prenesem v kolesarstvo," je dejal zaposleni v Adria Dom, hčerinskem podjetju Adria Mobil. Ob tem je priznal, da bo reprezentantom težko vnašal dodatna znanja, saj imajo ti prek klubov dostop do zadnjih dognanj in izjemne izkušnje.

''Jaz sem imel merilec srčnega utripa in to je bilo to."

Tako kot večina slovenskih kolesarjev je 36-letni Murn je svojo poklicno kolesarsko kariero začel graditi v novomeškem klubu Adria Mobil (tedaj še Krka - Telekom Slovenije), nato pa je bil vrsto let profesionalec v različnih ekipah, kot so Mobilvetta Design-Rossin, Formaggi Pinzolo Fiavè - Ciarrocchi Immobiliare, Phonak in Discovery Channel. Poklicno pot je leta 2010 končal pri Adrii Mobilu.

Med drugim je petkrat tekmoval na največjih tritedenskih dirkah, štirikrat po Italiji in enkrat po Španiji. Leta 2006 je bil sedmi na svetovnem prvenstvu na cestni dirki, na olimpijskih igrah pa je sodeloval v letih 2000 in 2004.

Kot je izpostavil, je kolesarstvo v letih, odkar je sam poklicno dirkal, naredilo ogromen preskok. "V vseh pogledih gre za pravo znanost, tako priprave kolesarjev, način dirkanja ... Dandanes se vse priprave in treningi kolesarjev spremljajo z različno tehnologijo, v mojem času tega ni bilo. Jaz sem imel merilec srčnega utripa in to je bilo to."

Vpliv na prihodnje generacije

Na mestu selektorja moške reprezentance bo nasledil vrstnika Andreja Hauptmana, ki je poleti odstopil. Med njegovimi prvimi nalogami pa bo srečanje s člani reprezentance.

Ti so letos dosegli nove rezultatske mejnike, vključno s Pogačarjevo drugo zaporedno skupno zmago na dirki po Franciji in bronasto medaljo v cestni dirki na olimpijskih igrah v Tokiu ter Rogličevo tretjo zaporedno zmago na dirki po Španiji in zlato olimpijski medaljo v vožnji na čas.

Pogačar je sezono končal na prvem mestu svetovne lestvice, Roglič na tretjem, Mohorič pa je bil 12.

Murn ob velikih uspehih slovenskih kolesarjev izpostavlja predvsem učinek, ki ga imajo ti na prihodnje generacije. "Kar sta naredila Roglič in Pogačar, tudi Mohorič in drugi, je izjemno pomembno za promocijo kolesarstva v Sloveniji. Manjši klubi beležijo izjemen porast prijav mladih v šport," je dejal in izrazil upanje, da bodo tudi novi reprezentančni uspehi navdih za vse kolesarske navdušence v Sloveniji.

STA; M. K.