FOTO: Ekološka katastrofa na bregu Divjega potoka

1.12.2021 | 13:40

Onesnaženje Divjega potoka (foto: M. Simčič)

Poročali smo že o onesnaženju enega, kot pravijo na novomeškem Zavodu za varstvo narave, najbolj pestrih gozdnih potokov pri nas, Divjega potoka.

Na omenjenem zavodu so bili o neznani sivi snovi na brežini Divjega potoka obveščeni v četrtek, 25. novembra. ''Glede na prevladujočo rabo zemljišč v neposrednem zaledju smo najprej pomislili na prekomerno gnojenje,'' je povedal Matej Simčič.

Nemudoma so se odpravili na teren in le nekaj metrov dolvodno od Srednje vasi na levi brežini odkrili pravo ekološko katastrofo: neznani brezvestnež je na brežino nad potokom zlil večjo količino neznane goste snovi, ki je stekla vse do potoka in celo vanj.

Zaradi napovedanega obilnega deževja so se z Občino Semič dogovorili, da lokalni gasilski društvi območje razlitja prekrijejo z neprepustno folijo, ki bi preprečevala nadaljnje spiranje v potok. Folija pa ni mogla preprečiti spiranja snovi, ki se je že pred tem zlila v potok. Močan vonj je bil v potoku prisoten več kot 300 m dolvodno, mimo Zmajeve jame do najvišjih lehnjakovih stopenj na potoku, je sporočil Simčič.

Območje izlitja bo treba v celoti sanirati, saj so prisotna onesnaževala, ki so že in bodo še povzročala veliko ekološko škodo, opozarja in nadaljuje: ''Na mestu izlitja smo opazili mrtvega raka koščaka, val koncentrirane onesnažene vode pa bi na poti proti reki Krki lahko bil usoden tudi za druge vodne živali. Primer preiskuje policija. Glede na to, da so pred dobrim mesecem povsem črno vodo zabeležili tudi v Starih Žagah, tovrstna dejanja očitno niso redka.''

Za takšna dejanja mora veljati ničelna toleranca, vztrajajo na Zavodu za varstvo narave: ''Takšni primeri onesnaževanja so dobesedno v posmeh vsem, ki se trudimo ohranjati naravo, tako poklicno kot osebno.''

M. K.