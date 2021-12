Včeraj 1116 okužb; v regiji nizke številke

5.12.2021 | 12:00

Epidemiološka slika je boljša kot pred tednom dni.

Delež pozitivnih PCR-testov, opravljenih v soboto, je po 1116 zaznanih okužbah bil 37,4-odstoten. Dan prej so po 5513 PCR-testiranjih potrdili 1908 novih okužb – pozitivnih je bilo 34,6 odstotka. Epidemiološka slika je boljša kot pred tednom dni, ko je 1478 pozitivnih testov predstavljajo 43,4-odstotni delež.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 29.311 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje okužb znaša 1800, 14-dnevno na 100.000 prebivalcev pa 1390.

Število aktivnih okužb je bilo v soboto za 792 nižje kot dan prej, sedemdnevno povprečje pa je bilo nižje za 51. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh se je glede na dan prej znižalo za 53.

V bolnišnicah zdravijo 1034 bolnikov s covidom-19, 271 na intenzivni negi; v soboto je umrlo 13 bolnikov.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 69 covidnih bolnikov (tako kot včeraj), od tega 17 na intenzivni terapiji. Pet so jih sprejeli in štiri odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 40 covidnih bolnikov, tako kot včeraj, tri na intenzivi - enega so sprejeli in enega tudi odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 22, Trebnje in Mokronog Trebelno 13, Žužemberk 8, Šmarješke Toplice 7, Šentjernej 5, Ribnica, Škocjan in Mirna Peč 4, Črnomelj, Metlika in Straža 3, Šentrupert in Dolenjske Toplice 2, Kočevje in Semič 1

Posavje - Brežice 9, Krško 8, Sevnica 7, Bistrica ob Sotli 6, Kostanjevica na Krki 2, Radeče 1

M. K.