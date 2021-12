Padec okužb se upočasnjuje, a še vedno je tu

19.12.2021 | 11:00

Foto: Bobo

V soboto so ob 2263 PCR-testih potrdili 767 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih izvidov je tako znašal 33,9 odstotka, kar je dobro odstotno točko manj kot pred tednom dni.

Povprečje okužb v zadnjih 10 dneh pri 1228,4 ostaja skoraj nespremenjeno, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa se je znižala za skoraj 2 odstotni točki in je zdaj 875,1.

Kot kažejo podatki zadnjih nekaj dni, se padec okužb upočasnjuje.

Danes je v slovenskih bolnišnicah 701 bolnik (včeraj 703), 214 jih je na intenzivi (včeraj 222). 13 covidnih bolnikov je umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 54 covidnih bolnikov (včeraj 57), od tega 16 na intenzivni terapiji. Dva so sprejeli in jih štiri odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 17 covidnih bolnikov, včeraj 16, enega na intenzivi - dva so sprejeli, eden je umrl.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 15, Črnomelj 12, Ribnica 9, Trebnje 7, Metlika in Šentjernej 4, Kočevje in Šentrupert 3, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice in Mirna Peč 2, Semič, Straža, Žužemberk, Škocjan in Loški Potok 1

Posavje - Brežice 18, Sevnica 5, Krško in Bistrica ob Sotli 1

M. K.