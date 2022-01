Novoletni izkupiček okužb

2.1.2022 | 12:00

V soboto so ob opravljenih 1981 PCR-testih potrdili 829 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivnih izvidov je bil 41,8-odstoten. Po podatkih vlade v bolnišnicah zdravijo 533 covidnih bolnikov, od tega 173 na intenzivni negi. V soboto je umrlo šest covidnih bolnikov (po vladnih podatkih, po podatkih sledilnika trije).

V bolnišnicah zdravijo enega bolnika manj kot dan prej, prav tako se v enotah intenzivne terapije zdravi en bolnik manj kot v soboto. Najmlajši covidni bolnik na navadnem oddelku je star 25 let, na intenzivni negi pa 21 let, je objavila vlada.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 17.959 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje znaša 1482, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa 847.

Število aktivnih primerov se je v primerjavi z dnevom prej povišalo za 75. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je višje za 24, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa za tri.

V primerjavi z minulo soboto so potrdili 163 okužb več, delež pozitivnih testov pa je bil tedaj 30,9-odstoten. Število aktivnih primerov je v tednu dni poraslo za 1887, sedemdnevno povprečje pa za 422.

V soboto so opravili tudi 11.133 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate še preverjajo s PCR-testi.

Po podatkih vlade je z enim odmerkom trenutno cepljenih 1.250.229 ljudi, kar predstavlja 59 odstotkov populacije. Z vsemi odmerki je cepljenih 1.190.271 ljudi, kar je 56 odstotkov prebivalstva.

Med starejšimi od 18 let je s prvim odmerkom cepljenih 70 odstotkov prebivalstva, z vsemi odmerki pa 67 odstotkov. S prvim odmerkom je cepljenih 80 odstotkov starejših od 50 let, z vsemi pa 77 odstotkov. Poživitveni odmerek je po aktualnih podatkih prejelo 466.838 ljudi.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 38 covidnih bolnikov (tako kot včeraj), od tega 11 na intenzivni terapiji. Enega so sprejeli, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 11 covidnih bolnikov, tako kot včeraj.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 12, Črnomelj 6, Dolenjske Toplice 4, Šmarješke Toplice in Straža 3, Trebnje, Šentjernej in Semič 2, Žužemberk, Škocjan, Šentrupert, Mirna Peč in Loški Potok 1

Posavje - Sevnica 8, Krško 5, Radeče 4, Brežice 1

M. K.