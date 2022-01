Prvo letošnjo dojenčico, Evo, le dočakali tudi v Brežicah

5.1.2022 | 10:00

Jakob se je rodil zadnji v letu 2021 v brežiški porodnišnici. (foto: A. Ž.)

Brežice - Petega dne novega leta so kot prvega novorojenčka v letu 2022 v brežiški porodnišnici danes ponoči povili deklico. Malo simbolike lahko najdemo v njenem imenu, saj so jo poimenovali po prvi biblijski ženski - Evi. Mamica Doroteja Ajster in očka Viki Frelih iz Kapel sta se je razveselila 25 minut po polnoči. Evinih 50 centimetrov in 3150 gramov je zdaj na poti navzgor ...

Pri deklicah je vse v znamenju črke E - v novomeški porodnišnici se je zadnja lani rodila Ela in prva letos Ema, v brežiški so se torej danes razveselili Eve.

'Moško čast' rešuje Jakob

V Brežicah je rojstva v letu 2021 sklenil Jakob. Njegov veliki trenutek je bil 31. decembra ob 13.58. Fantek je bil ob rojstvu težek 3.360 gramov. Najbolj sta se ga seveda razveselila starša Anica Prebejšek in Janko Lužar iz Loke pri Zidanem Mostu.

Kot je povedala Anica, je imela rok 28. decembra. Tisti dan je šla še na zadnji pregled h ginekologinji v brežiško bolnišnico in potem na njeno prijazno strokovno priporočilo ostala v porodnišnici. V nadaljevanju so zdravniki spodbudili popadke in potem se je rodil Jakob, ki je Aničin prvi otrok. Anica je zaposlena v proizvodnji pohištva v Stillesu v Sevnici. Zdaj je seveda nekaj časa še ne bo tam, bo pa imela prijetne dneve z Jakobom.

Vsaj za zdaj pa s fantkom ni posebnega dela. »Zelo je priden. Spi, potem se naje, previjem ga in potem spet spi,« je povedala Anica v telefonskem pogovoru, ki Jakoba sploh ni motil.

M. L.; M. K.