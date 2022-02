V petek občutno manj okužb kot pred tednom dni

19.2.2022 | 11:40

Foto: Bobo

V petek so ob 2427 PCR-testih in 86.503 hitrih antigenskih testih potrdili 3731 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi trenutno 88.410 primerov aktivnih okužb, kar je 7934 manj kot dan prej.

V petek so zabeležili 40 okužb z novim koronavirusom manj kot v četrtek. Občutno manj je bilo medtem okužb v primerjavi s prejšnjim petkom, ko so jih potrdili 7330.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 4534, kar je 512 manj kot dan prej, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa znaša 4190 oz. 377 manj kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.263.495 ljudi, polno cepljenih pa je 1.217.473 oseb.

Bolnišnice

Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 hospitaliziranih 398 bolnikov, na intenzivnih oddelkih pa 97, je objavila vlada.

Na navadnih oddelkih je tako zaradi covida-19 hospitaliziranih devet bolnikov manj kot dan prej, na intenzivnih oddelkih pa zaradi covida-19 zdravijo šest bolnikov manj kot prejšnji dan.

Skupno število hospitaliziranih s potrjeno okužbo je 835 oz. 25 manj kot dan prej. Od teh jih je na navadnih oddelkih 328 s covidom-19, na intenzivnih pa 12. Po podatkih vlade je v petek umrlo 10 bolnikov s potrjeno koronavirusono okužbo.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo danes zjutraj hospitaliziranih 689 (včeraj 704) covidnih bolnikov, od katerih jih je 109 (včeraj 113) potrebovalo intenzivno nego (podatki sledilnika za razliko od vladnih podatkov ne vključujejo bolnikov v tako imenovani rdeči coni, temveč samo bolnike na covidnih oddelkih). Deset bolnikov je umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes skupno (c19 oddelek in rdeča cona) 62 covidnih bolnikov, včeraj 65, 40 jih je z vodilno diagnozo covida.

V SB Brežice imajo 24 covidnih bolnikov, včeraj 25, 15 jih je z vodilno diagnozo covida.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 71, Trebnje 35, Črnomelj 32, Ribnica 27, Kočevje 15, Metlika 13, Žužemberk in Mirna 11, Škocjan 10, Šentjernej 9, Mirna Peč in Mokronog Trebelno 7, Dolenjske Toplice 6, Šmarješke Toplice, Šentrupert in Sodražica 5

Posavje - Krško 57, Brežice 55, Sevnica 34, Radeče 10, Bistrica ob Sotli 5, Kostanjevica na Krki 2

M. K.