Sprememba na čelu ZD Trebnje: Vodenje prevzela Lukšetova

3.3.2022 | 12:40

Strokovni vodja Zdenko Šalda in v. d. direktorice ZD Trebnje Karmen Lukše (foto: R. N.)

Trebnje - Karmen Lukše na čelu ZD Trebnje nasledila Vero Rozman – Dogovorjeni z dvema mladima zdravnikoma iz Srbije – Šalda: Trenutno je najbolj pereče pokrivanje dnevne urgence – Letos načrtujejo razširitev laboratorija

S prvim marcem je vodenje Zdravstvenega doma Trebnje kot vršilka dolžnosti direktorice prevzela Karmen Lukše, ki ta javni zavod zelo dobro pozna, saj je tam zaposlena že šestnajst let, nazadnje je bila zaposlena v oddelku računovodstva in financ. Kot pravi, si bo prizadevala, da ostane osrednje vodilo zavoda zagotavljanje optimalnih, kakovostnih in varnih zdravstvenih storitev. »S tem varujemo dar življenja naših pacientov, da bodo še naprej deležni kakovostne in strokovne obravnave,« dodaja.

Bila je edina kandidatka, ki je izpolnjevala vse pogoje javnega razpisa, ki ga je svet zavoda objavil po odstopu dosedanje direktorice Vere Rozman. Da prevzame vodenje ZD Trebnje, so jo nagovarjali tudi zaposleni. »Po pogovoru s ključnimi kadri, ki so izrazili podporo, sem se odločila, da se prijavim na razpis. Ni mi vseeno, kaj se dogaja s tem zavodom, na katerega gledam z drugačnimi očmi. Z njim sem na neki način povezana že od malega, saj je bila tukaj kot računovodja zaposlena tudi moja mami. Želim pomagati po najboljših močeh,« pravi 39-letna Lukšetova, ki prihaja iz Trebnjega. Preden bo postala direktorica s polnim mandatom, morajo pozitivno mnenje podati še vsi štirje občinski sveti ustanoviteljic tega javnega zavoda.

Pred njo so številni izzivi, se zaveda. ZD Trebnje se že dolgo časa spoprijema s pomanjkanjem družinskih zdravnikov, v zadnjih letih jih je odšlo kar nekaj, zato so razmere resne in skrb vzbujajoče. Kako namerava reševati to pomanjkanje, in kakšni so načrti zavoda? Podrobneje v današnji novi, tiskani številki Dolenjskega lista.

Rok Nose