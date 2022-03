Šentrupertski proračun le sprejet; brez revizije ne bo soglasja za direktorico ZD Trebnje

18.3.2022 | 10:00

Župan Andrej Martin Kostelec

Šentrupert

- Občinski svet Občine Šentrupert je na zadnji seji potrdil proračun za letošnje leto. Ta predvideva približno 5,5 milijona evrov prihodkov in odhodkov.

Potem ko so člani šentrupertskega občinskega sveta dvakrat ocenili, da predlog proračuna ni primeren za nadaljnjo obravnavo, so se na februarski seji vendarle strinjali, da gre zadnji dopolnjen predlog ob upoštevanju nekaterih podanih pripomb lahko naprej v javno razpravo. Ta je trajala do 4. marca, dokument pa so svetniki sprejeli na sredini seji.

Udeležilo se je je šest od devetih svetnikov, ki so torej soglasno sprejeli predlagani proračun, ki med drugim predvideva odplačevanje 400 tisoč evrov dolga in 3,1 milijona evrov za naložbe. »Po dolgih štirih mesecih popravljanja in usklajevanja načrtovanih odhodkov je občinski svet končno potrdil proračun za letos. Občinska uprava tako lahko normalno posluje. Realizacija ambicioznega proračuna pa bo vsekakor zelo omejena, saj mi občinski svet ni dal pooblastila za podpisovanje investicijske dokumentacije in bo zato moral vso investicijsko dokumentacijo predhodno obravnavati in potrditi občinski svet. S tem se otežujejo in podaljšujejo predhodni postopki za prijave na razpise za nepovratna sredstva, ki imajo običajno kratke roke za prijavo. Upam, da bomo uspeli vsaj s prijavami na najpomembnejše,« pravi župan Občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec.

V letošnjem proračunu, kot sporočajo iz občine, med drugim dobrega pol milijona evrov namenjajo investicijskemu vzdrževanju in gradnji občinskih cest, približno 600 tisočakov komunalni ureditvi aglomeracije Vesela Gora, 260 tisočakov za oskrbo z vodo in 757 tisoč evrov za obnovo in oživitev kulturnega doma.

Ostali sklepi:

Občinski svet ni pooblastil župana za potrjevanje investicijske dokumentacije za projekte, uvrščene v Načrt razvojnih programov Občine Šentrupert, pred izdajo soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje pa je zahteval revizijo postopka javnega razpisa. Sklenil je, da brez revizije ne bo dal soglasja za imenovanje nove direktorice.

M. K.

Zvočni zapisi Andrej Martin Kostelec po seji Andrej Martin Kostelec po seji