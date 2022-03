Blaž Košorok od 1. aprila novi generalni direktor Gen energije

31.3.2022 | 07:40

Blaž Košorok (foto: STA)

Krško - Nadzorniki Gen energije so potrdili medijske napovedi in na včerajšnji seji za generalnega direktorja družbe imenovali donedavnega državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Blaža Košoroka. Mandat bo nastopil 1. aprila.

V tričlanskem vodstvu podjetja ostajata poslovni direktor Danijel Levičar in finančna direktorica Gordana Radanovič.

O imenovanju Košoroka na položaj generalnega direktorja drugega stebra slovenske energetike se je govorilo že pred tem na podlagi neuradnih informacij. Košorok je načrte o njegovem imenovanju potrdil že ob svoji razrešitvi s položaja državnega sekretarja v ponedeljek. Vlada je to storila na njegovo lastno željo.

Za imenovanje na funkcijo generalnega direktorja Gen energije naj bi sicer prispelo šest kandidatur, po informacijah Televizije Slovenije je bila med njimi tudi kandidatura dolgoletnega prvega moža Martina Novšaka, ki so ga nadzorniki razrešili pred mesecem dni. O tem in drugih podrobnostih sicer iz družbe po včerajšnji seji nadzornikov niso poročali.

Problematike kadrovanja v energetiki so se na izredni seji, kot smo poročali, pred časom dotaknili tudi krški svetniki. Razrešitvi Martina Novaška so nasprotovali in zahtevali, da se v vodstvo Gen Energije imenuje odgovorne strokovnjake in da se na mesta družb, ki se ukvarjajo z jedrsko energijo, postavi kompetentne strokovnjake z licenco, ki poznajo lokalno okolje in po možnosti iz njega tudi prihajajo. Pri tem so med drugim opozorili, da brez soglasja lokalne skupnosti ne bo drugega bloka nuklearke.

M. K.