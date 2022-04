FOTO: Kolesarji za humanitarni namen v petih dneh okoli Slovenije

27.4.2022 | 17:00

Novo mesto - V okviru projekta Dobrodelno okoli Slovenije bodo tudi letos zbirali sredstva za otroke iz socialno ogroženih družin. V ta namen so kolesarji danes pred rotovžem v Novem mestu zavrteli pedale in bodo v prihodnjih dneh prevozili 1225 kilometrov dolgo pot okoli Slovenije, na kateri se jim lahko kadar koli pridružijo vsi kolesarski navdušenci in z njimi prekolesarijo del poti.

Projekt Dobrodelno okoli Slovenije je največji vseslovenski humanitarni kolesarski dogodek, ko ultra kolesar Dami Zupi s cestnim kolesom prekolesari traso okrog Slovenije.

Trasa z nekaj manjšimi popravki ostaja enaka tisti iz leta 2021, razlika je le, da bodo kolesarji vozili samo podnevi in ne več tudi ponoči. Trasa je razdeljena na pet dni in pet etap. Prva, današnja poteka od Novega mesta do Portoroža, nato do Soče, Prevalj, Dobrovnika in nazaj v Novo mesto.

V okviru projekta, katerega glavni organizator je Slovenska karitas, bodo letos zbirali sredstva za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin. Ta bodo zbirali z prispevki kolesarjev, ki se bodo pridružili etapi (v višini 10 evrov), s SMS sporočili tistih, ki bodo gledali kolesarjenje v prenosu v živo (ZAKOLO5 na 1919) in večjimi donacijami, ki jih je mogoče nakazati na račun Karitas ( Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, Sklic: 00 905, Namen: ZA KOLO).

STA; M. K.

foto: Sportida; DOS

