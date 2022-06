FOTO: Drugo dejanje opernega maratona v Novem mestu. Irena že teče proti šentjernejski občini

5.6.2022 | 12:00

Irena Yebuah Tiran se je iz tekačice hitro prelevila v operno pevko (druga z desne)

Prihod tekačev z Ireno na čelu na Glavni trg v Novo mesto

Plesalke Plesnega studia Novo mesto ter drugi nastopajoči so obogatili dogajanje na Glavnem trgu.

Gledalcev je bilo kar nekaj.

Irena že teče naprej ...

Novo mesto - Danes ob 9. uri se je v Šmarjeti pričel poseben kulturno-športni dogodek, s katerim bodo obeležili svetovni dan teka.

Irena Yebuah Tiran, priznana mezzosopranistka in maratonka, se je v družbi tekačev, in tudi osnovnošolcev, podala na ne le 42, ampak kar na 50-kilometerski tek preko štirih občin Šmarješke Toplice, Novo mesto, Šentjernej in Škocjan – na posameznih točkah pa bo s svojimi pevskimi prijatelji, vrhunskimi pevci, zapela arije iz znanih oper.

Dobrodelnini maraton bo združil tri zelo pomembne vrednote: kulturo, šport in dobrodelnost.

Na dobrodelnem dogodku želijo zbrati finančna sredstva za spodbudo štirih mladih talentov, ki so na področju športa in glasbe nekaj rezultatov že dosegli, z našo in vašo podporo pa jih bodo lahko še več. To sta glasbenika Ema Starešinič in Jan Arh ter športnika Klara Lukan in Lovro Šimec.

Kljub vročini Ireni in ostalim tekačem dobro gre, ob napovedanih urah pridejo na določena mesta in tako je Irena že zapela na Otočcu, na Glavnem trgu v Novem mestu in malo prej v Gostilni Vovko. Nato jo pot vodi naprej, do cilja, ki bo okrog 15.20 v Šmarjeti na Karlovškovem trgu.

V fotogaleriji je utrip z dopoldanskega prihoda na Glavni trg, kjer so jo pričakali navijači in ostali obiskovalci. Hitro se je malce okrepčala, si preko športne opreme nadela bolj elegantno obleko za nastop, ter s kolegi zapela Napitnico iz Verdijeve opere Traviata.

Z njo sta pritekla tudi šmarješki župan Marjan Hribar ter novomeški podžupan Boštjan Grobler.

Organizatorji vabijo, da se jim pridružite, lahko tudi sodelujete s tekom ali zgolj obiščete posamezne kraje in dogodke.

Od 15. do 17. ure bo v Šmarjeti potekal tudi pester spremljevalni program. Slovesni zaključek dobrodelnega maratona bo ob 17. uri.

Mlade lahko podpremo tudi s poslanim sporočilom SMS s ključno besedo POJEM1 ali POJEM5 na številko 1919 in prispevali boste (1 ali 5) evre za dobrodelni operni maraton. Prispevate lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, T-2, Telemach, A1.

Besedilo in foto: L. Markelj

