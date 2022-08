FOTO: Požar na deponiji v Spodnjem Starem Gradu po prvih ocenah brez večjih posledic

6.8.2022 | 08:30

Fotografije s pogorišča v Spodnjem Starem Gradu: PGE Krško

Na požarišču četrtkovega požara v Centru za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem Gradu so včeraj od zgodnjih jutranjih ur gasilci požar na odpadkih omejili, jih s pomočjo delovnih strojev prekopavali ter nadaljevali z gašenjem posameznih žarišč vse do 11. ure dopoldne, ko je bil požar dokončno pogašen in so zaključili z intervencijo. Zvečer so gasilci PGE Krško še enkrat opravili preventivni pregled požarišča. Med tem časom preko dne, vse do 19. ure, so bili na gasilski straži gasilci PGD Brege in PGD Rožno.

Po prvih ocenah je, kot smo že poročali, požar povzročil samovžig v skladišču kosovnih odpadkov. Ogenj je zajel nenevarne odpadke. Zgorelo jih je približno 150 ton, pri tem pa ni nastala kakšna posebna gmotna škoda. Ker so zagoreli nenevarni odpadki, pa dim tudi ni ogrožal okolja, so prve ocene.

Šlo je sicer za večji požar, ki je zajel od 2500 do 3000 kvadratnih metrov omenjene deponije. Na terenu je bilo skupaj skoraj sto gasilcev. Nihče se ni poškodoval, požar pa ni povzročil večjih posledic.

V Kostaku so povedali, da bodo predstavniki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano iz Novega mesta na omenjenem območju opravili nadzor izcednih voda, izide nadzora pa pričakujejo v desetih do štirinajstih dneh.

Območnih virov pitne vode požar sicer ni ogrozil, saj na levem bregu Save ni vodonosnikov, so opozorili.

Na Policijski upravi Novo mesto so povedali, da policisti in kriminalisti zbirajo obvestila in ugotavljajo okoliščine oz. vzrok nastanka požara. Po končani preiskavi pa bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Pri posredovanjuso poleg krških poklicnih gasilcev sodelovali še gasilci prostovoljnih gasilskih društev Dolenja vas, Krško, Videm, Zdole, Leskovec, Smednik, Raka, Veliki Trn, Gora, Veliki Podlog, Senovo, Brestanica, Podbočje in Veliki Kamen

Padec onemoglega v stanovanju

Minulo noč ob 2.44 je v ulici Cesta bratstva in enotnosti v Metliki onemogla oseba padla v stanovanju večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Metlika so ji nudili pomoč.

Gorela trava

Včeraj ob 15.40 je ob kočevskem jezeru v Šalki vasi gorela trava. Pogasili so jo gasilci PGD Šalka vas.

Našli granato

Včeraj ob 12.26 so v Zdenski vasi, občina Dobrepolje, našli minometno granato kalibra 81 mm. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske, Gorenjske in Ljubljanske regije so nevarno najdbo odstranili na varno.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v soboto dne 6.8.2022 od 8:00 do 13:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLETERJE. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.