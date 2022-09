FOTO: Trebanjci hitro končali evropsko pot

4.9.2022 | 09:30

Marko Kotar (z žogo) je dosegel pet zadetkov.

Najboljši strelec Trima Trebnje pa je bil Staš Slatinek - Jovičić, ki je sedemkrat zatresel mrežo Švedov.

Trebnje - Rokometaši Trima Trebnje so drugič zapored hitro končali evropsko pot. Lani je bila v prvem krogu kvalifikacij za evropsko ligo previsoka ovira danski Holstebro, letos pa švedski Kristianstad, s katerim so na prvi tekmi v Skandinaviji igrali neodločeno (33:33), na povratnem dvoboju včeraj v Trebnjem pa so izgubili z 31:36.

Razočaranje po zadnjemu sodnikovemu žvižgu je bilo veliko, saj so Trebanjci računali, da se bodo pred svojimi navijači veselili napredovanja v drugi krog kvalifikacij. Optimizem jim je vlivala prva tekma, na kateri so večji del srečanja prevladovali, imeli že devet golov prednosti, vendar na koncu žal popustili, da so jih Švedi ujeli.

Trebanjski levi se doma nadejali podobnega začetka kot na Švedskem, a igra na igrišču je bila daleč od tistega, kar so v prvem polčasu pokazali v Skandinaviji. Hitro so si nabrali zaostanek treh zadetkov (3:6), razlika pa je nato še naraščala. Domači rokometaši so naredili preveč napak pri organizaciji napadov. Šepala je tudi realizacija strelov, igralci na zunanjih igralnih mestih so bili nerazpoloženi, zelo se je poznala odsotnost Mihajla Radojkovića, ki je na prvi tekmi dosegel sedem golov. Še dva več je na Švedskem zabil Gašper Hrovat, ki pa je bil včeraj povsem neopazen; v prvih tridesetih minutah je dal le en gol. Tudi v obrambi je škripalo, saj so gostje prelahko prihajali do strelov, ki so jih pretvorili v zadetek.

Trener Trebanjcev Uroš Zorman je pri zaostanku 7:13 zahteval minuto odmora, ki je obrodila sadove, saj so se njegovi varovanci uspeli približati na 12:14, nato pa znova popustili, ob polčasu je bil rezultat 15:21.

Švedi tudi v drugem delu srečanja niso popuščali, njihova obramba je bila čvrsta, v napadu pa so igrali kombinatorno in izkoriščali nezbranost v domačih vrstah. Trebanjci so se trudili spremeniti potek srečanja, prišli na minus (20:23), potem pa so se jim spet prikradle napake v njihovi igri, ki si jih na takšnem nivoju tekmovanja ne smeš privoščiti.

Evropska liga, 1. krog, povratna tekma:

Trimo Trebnje : Kristianstad 31:36 (15:21)

Trimo Trebnje: Grčo, Čudič, Slatinek-Jovičič 7, Višček 2, Horvat 3, Didovič 1, Jurečič 2, Pipp, Kotar 5, Potočnik, Miklavec, Grbić 1, Ivanović 2, Glavaš 5, Krešić 2, Čorsović 1.

Kristianstad: Christensen, Banke, Hakaj, Olsson, H. Henningsson, P. Henningsson, Hallbäck, Jepsen, Frend-Öfors, Ehn, Johnsen, Jurmala Aström, Halen, Cederholm, Selin, Larsson.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija