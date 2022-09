Francu Šterbanu iz Brestanice za umor žene 15 let zapora

8.9.2022 | 17:30

Franc Šterban na Okrožnem sodišču v Krškem (Fotografije: J. Koršič)

Šterbanov zagovornik Peter Prus Pipuš

Tožilka Mateja Roguljič in pooblaščenec oškodovancev odvetnik Adam Molan

Krško - Okrožno sodišče v Krškem je danes 81-letnemu Francu Šterbanu iz Brestanice za umor žene prisodilo 15 let zapora. Po besedah sodnika je to spodnji minimum, ki mu ga je lahko izrekel glede na težo kaznivega dejanja. Šterban je sicer že marca dejanje priznal. Ženo naj bi umoril, ker naj bi mu ukradla denar, prislužen z delom v tujini.

Šterbana je obtožnica bremenila, da je novembra lani s sekiro umoril deset let mlajšo ženo, medtem ko je spala. Na predobravnavnem naroku marca letos je dejanje priznal, kot razlog pa navedel jezo, ki ga je popadla po tistem, ko je ugotovil, da mu je žena ukradla denar, ki ga je zaslužil med večletnim delom v Nemčiji. Tega naj bi imel skritega doma, zanj pa naj bi vedela samo žena.

Preden je sodišče po priznanju krivde izreklo kazen, je želelo še preveriti, v kakšnem stanju je zagrešil umor. Na današnjem naroku za izrek kazenske sankcije je zaslišalo izvedenko medicinske stroke Zdenko Čebašek-Travnik, ki je ocenila, da je bila njegova prištevnost v času dejanja sicer zmanjšana, a ne bistveno.

Tožilstvo je za Šterbana zahtevalo 15 let zapora, obramba pa je predlagala, naj mu sodišče izreče obvezno psihiatrično zdravljenje v ustrezni ustanovi. Sodnik Gojmir Pešec je ocenil, da za slednje ni pogojev in da bo moral Šterban kazen odslužiti v zaporu. 15 let zapora je po njegovih besedah spodnji minimum, ki ga lahko določi glede na težo kaznivega dejanja. Upošteval je tudi, da je Šterban že v visoki starosti.

Šterban je sicer še pred današnjim izrekom sodbe dejanje obžaloval in povedal, da za nazaj ne more ničesar spremeniti. Njegovemu dejanju je, kot je dejal, botrovalo to, da so ga žena, s katero je bil poročen deset let, in njeni otroci iz prejšnje zveze, izigrali in mu ukradli denar, čeprav bi denar dobili že po oporoki, ki jo je napisal.

STA, M. K.