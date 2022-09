FOTO: Škof Saje ob obisku v Kočevskem Rogu za dostojen pokop vseh umorjenih

29.9.2022 | 11:50

Fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji): Škofija Novo mesto

Kočevski Rog - Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je včeraj obiskal grobišče pod Macesnovo Gorico v Kočevskem Rogu. Ob tem je izrazil pričakovanje, da država in pristojne službe poskrbijo za dostojen pokop vseh umorjenih med drugo svetovno vojno in po njej, so sporočili iz Slovenske škofovske konference.

Kot so dodali, pod Macesnovo Gorico od lanske jeseni potekajo izkopavanja posmrtnih ostankov najmanj 3000 Slovencev, ki naj bi jih junija 1945 tja pripeljali iz Škofovih zavodov iz Šentvida nad Ljubljano in jih umorili.

Arheologi trenutno izkopavajo posmrtne ostanke umrlih in osebne predmete. Na tem kraju je po doslej znanih in zbranih podatkih največje skupinsko grobišče slovenskih moških, so še sporočili iz Slovenske škofovske konference.

Škof je skupaj z navzočimi opravil molitev za umorjene. Globoko pretresen nad zločinskimi dejanji je izrazil pričakovanje, da država in pristojne službe poskrbijo za dostojen pokop vseh nasilno umorjenih med drugo svetovno vojno in po njej in da dobijo svoje mesto v narodnem zgodovinskem spominu, so zapisali.

Pred breznom pod Macesnovo Gorico bo 31. oktobra spominska slovesnost za umorjene na tem kraju, so še napovedali.

