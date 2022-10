POPRAVEK ČLANKA: Draga elektrika zaprla grmski bazen, Olimpijski center pa brez ogrevanja

4.10.2022 | 14:30

Grmski bazen - zapirajo ga zaradi dragega plina, ne zaradi drage elektrike - opozarjajo oz. naš zapis popravljajo na MO Novo mesto. (Foto: Zavod Novo mesto)

Novo mesto - V prispevku Draga elektrika zaprla grmski bazen, Olimpijski center pa brez ogrevanja, objavljenem spletni strani Dolenjskega lista (1. oktobra 2022), so bili podani neresnični in zavajajoči podatki v naslovu prispevka.

Naslov prispevka omenja »drago elektriko«, kar ne ustreza ne dejstvom ne sporočilu za javnost, ki ga je medijem poslala Mestna občina Novo mesto. V sporočilo za javnost je Mestna občina Novo mesto splošno opozorila na težave glede naraščanja cen vseh energentov ter konkretno izpostavila prilagojeno obratovanje grmskega bazena in Olimpijskega centra Novo mesto, kjer pa se visoke cene energentov nanašajo na cene plina in ne elektrike. Mestna občina Novo mesto in njeni javni zavodi elektriko plačujejo še po pred krizni ceni na podlagi 3-letne pogodbe, ki se izteče konec marca 2023.

Odnosi z javnostmi,

Mestna občina Novo mesto