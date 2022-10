Komunala bo šla gor, a za ljudstvo šele po novem letu; bodo spet odprli grmski bazen?

Novo mesto - Novomeški občinski svet je včeraj na svoji zadnji redni seji v tem mandatu potrdil predlagano podražitev cene vode, ki se bo z dosedanjih 48 centov za kubični meter zvišala na 55 centov oziroma za 14,7 odstotka. Zvišanje cene bo za komercialne uporabnike upoštevano že pri računu za oktober, za gospodinjstva in neprofitne organizacije pa se bo cena vode zaradi subvencije občine zvišala šele z novim letom. Kaj bo to pomenilo na položnici za komunalne storitve, pokaže izračun stroškov za hišo, v kateri biva štiričlanska družina, ki porabi 14 kubičnih metrov vode na mesec. Račun, ki bi za avgust znašal 60.09 evra, bi se po podražitvi vode zvišal za 2,15 evra oziroma za 3,57 odstotka na 62,23 evra.

"Če primerjamo cene med mestnimi občinami, bi bilo Novo mesto z novo ceno oziroma po podražitvi na drugem mestu, nižjo ceno pitne vode imajo le v Kranju, kjer pa ogromno vode dobijo gravitacijsko brez prečrpavanja, zato je tu cene težko primerjati med sabo. V primerjavi z ostalimi občinami z območja nekdanje občine Novo mesto, ustanoviteljicami Komunale Novo mesto, je v Mestni občini Novo mesto vodarina najcenejša tako za gospodinjstva kot za pridobitveno dejavnost. V Žužemberku je cena za končne uporabnike sicer nižja, vendar na račun subvencij. Brez subvencij sta trenutno le občini Novo mesto in Šentjernej," je v obrazložitvi predlaganega ukrepa povedal direktor Komunale Novo mesto Bojan Kekec in dodal, da od zneska na položnici podjetje Komunala dobi 48 odstotkov zneska, 27 odstotkov zneska gre občini v obliki najemnin, podjetje Cerod dobi za odlaganje odpadkov 15 odstotkov, država pa pobere še 10 odstotkov skupnega zneska.

Poleg tega je občinski svet na seji v prvi obravnavi potrdil dopolnjen osnutek Odloka o podrobnem načrtu za južno zbirno cesto in dopolnjen osnutek Odloka o podrobnem prostorskem načrtu Graben/2, kamor se bo širila tovarna zdravil Krka, sprejela rebalans proračuna za leto 2022, potrdila akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe do leta 2030 in akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega turizma ter Letni program športa za leto 2023, ter izvolila elektorje za volitve članov državnega sveta - predstavnike lokalnih interesov. Na poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pravočasno prispel en sam predlog za kandidata za člana Državnega sveta. Edini kandidat je Bojan Kekec, ki ga je predlagala stranka SDS.

Občinski svet je na včerajšnji seji za direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto imenoval Bojana Rajerja, za direktorico Dolenjskih lekarn Urško Ban in za direktorico Posvetovalnice za učence in starše Matejo Petric ter dal pozitivno mnenje Mojci Lukšič za ravnateljico Gimnazije Novo mesto.

Razveseljiva pa je novica, ki jo je na seji povedal župan, da obstaja možnost, da za ogrevanje bazena Osnovne šole Grm zagotovijo plin po ceni za šole, kar bi omogočilo ponovno odprtje bazena. V njem ta čas sicer potekajo plavalni tečaji za osnovnošolske otroke, za plavalno opismenjevanje so bili mnogi prikrajšani že v času epidemioloških ukrepov.

