Krka z zmago začela ligo Aba 2

18.10.2022 | 18:10

Foto: Liga Aba 2

Beograd - Košarkarji Krke so uspešno začeli nastope v ligi Aba 2. Na turnirju v Zlatiborju v Srbiji so premagali sarajevski Spars s 101:82 (31:25, 52:50, 79:68). Novomeščane s četrtek prav tako ob 15. uri čaka še obračun s Slogo iz Kraljeva.

Krka je vodila praktično celo tekmo, največ prav ob koncu, in zasluženo prišla do zmage. Najboljši posamezniki so bili Rok Stipčević s 27 točkami, Jurij Macura z dvojnim dvojčkom - 16 točk, 10 skokov, Radosav Spasojević, ki je dosegel 16 točk, ter Jan Špan s 14 točkami in devetimi podajami.

V ligi Aba 2, ki bo tako kot v zadnjih dveh sezonah potekal po turnirskem sistemu, kar pomeni, da bodo ekipe v rednem delu odigrale trinajst tekem na petih turnirjih, osem najboljših pa se bo uvrstilo v končnico na izločanje. Naslednji turnir bo v Sarajevu.

Poleg Krke v ligi Aba nastopata še Helios Suns in Gorenjska gradbena družba Šenčur. Omenjena kluba sta se srečala v ponedeljek v prvem krogu, zmage pa so se veselili Domžalčani z 89:79.

STA; M. K.