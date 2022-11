Pil, trčil, pobegnil

21.11.2022 | 12:00

Nekaj snegoloma je včeraj ob prvem snegu bilo, a v mestih ni bilo tako hudo, kot na sliki - ta je arhivska, izpred nekaj let v Novem mestu ...

V petek ob 16.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči s pobegom v Dolenjih Kamencah, danes poroćajo s PU Novo mesto. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je neznani voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, trčil v brežino in zapeljal nazaj na cesto, kjer je trčil v avtomobil 40-letnega voznika in pobegnil s kraja nesreče. Na podlagi opisa vozila so pobeglega povzročitelja izsledili. Ugotovili so, da gre za 61-letnega voznika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,09 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, na pristojno tožilstvo pa bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Pil, trčil

Policisti PP Črnomelj so bili v soboto nekaj pred 21. uro obveščeni, da reševalci oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. Po prvih ugotovitvah je bil voznik sam udeležen v nesreči na območju Vinice, kjer je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in čelno trčil v oporni zid. Za povzročitelja nesreče, ki je bil po oceni zdravstvenega osebja pod močnim vplivom alkohola in je obstajal sum na hujše poškodbe, so policisti odredili strokovni pregled. Na podlagi ugotovitev bodo zoper 42-letnega voznika ustrezno ukrepali.

Pil (zelo verjetno), brez vozniške (dokazano) - 1

V noči na nedeljo so policisti PP Krško v okolici Krškega ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki pa znakov policistov ni upošteval in je peljal naprej. Ustavili so ga v naselju Narpelj in ugotovili, da gre za 28-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pil, brez vozniške - 2

Metliški policisti so v noči na nedeljo med kontrolo prometa v Metliki ustavili voznika osebnega avtomobila iz Novega mesta. Med postopkom so ugotovili, da 23-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,25 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Trije vlomi v hiše

V naselju Boršt na območju PP Brežice je v petek nekaj pred 19. uro nekdo skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, z vlomom pa je povzročil za okoli 1500 evrov škode.

V soboto je med 15. in 18. uro v Novem mestu neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter ukradel zlat nakit in denar. Z vlomom in tatvino je lastnike oškodoval za okoli 5000 evrov.

Tudi v naselju Kalce Naklo na območju PP Krško je v soboto med 15. in 22. uro nekdoskozi okno vlomil v hišo. Izginil je nakit, tudi denar, v skupni vrednosti 1500 evrov.

Migranti: Prijeli tudi tihotapca

V noči na nedeljo so brežiški policisti na območju Jesenic na Dolenjskem ustavili osebni avtomobil italijanskih registrskih oznak. Državljana Italije sta v vozilu prevažala dva državljana Maroka, ki sta pred tem nezakonito prestopila državno mejo. Državljanoma Italije so odvzeli prostost, jima zasegli avtomobil in ju pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 18. 11. in 21. 11. na območju PP Brežice (Brezje pri Veliki Dolini, Loče, Obrežje, Rigonce, Jesenice, Nova vas, Ponikve, Dobova) izsledili in prijeli 19 državljanov Kube, 16 državljanov Rusije, devet državljanov Pakistana, sedem državljanov Indije, sedem državljanov Sirije, šest državljanov Bangladeša, šest državljanov Afganistana, štiri državljane Burundija, štiri državljane Maroka, tri državljane Konga, tri državljane Nepala, dva državljana Palestine, in državljana Libije. Na območju PP Metlika (Rosalnice) so prijeli štiri državljane Afganistana in na območju PP Krško (Dolenja vas pri Krškem) dva državljana Kitajske.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer med 18. 11. in 21. 11. intervenirali v 176. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 498 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, nesrečo, v kateri so se udeleženci lažje poškodovali, in 19 nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 18. kršitev javnega reda in miru tako na javnih krajih kot v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahkih telesnih poškodb, groženj, goljufije, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

Z regijskega centra za obveščanje

Sicer pa v minulem dnevu, ko so bile v ospredju našega zanimanja lokalne volitve, na srečo dežurne službe niso imele prav veliko dela, ki sicer tudi pleni našo pozornost in o njem poročamo. Nekaj pa seveda vendarle, navsezadnje je nekaj preglavic v naših krajih povzročil tudi prvi sneg.

Takoj je včeraj ob 9.45 je na cesti Sadinja vas pri Dvoru - Mali Lipovec, občina Žužemberk, podrto drevje oviralo promet. Gasilci PGD Dvor so drevje razžagali in odstranili.

Ob 9.30 sta tudi v Drašči vasi, občina Žužemberk, gasilca PGD Šmihel pri Žužemberku razžagala in odstranila podrto drevo, ki je padlo na cestišče.

Nato je popoldne ob 14.40 je na cesti Žuniči - Vinica pri naselju Paunoviči, občina Črnomelj, osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so tri poškodovane osebe oskrbeli na kraju in jih prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom ter vozilo postavili nazaj na kolesa.

Danes zjutraj ob 5.19 pa je na cesti v bližini naselja Nova Lipa, občina Črnomelj, osebno vozilo zapeljalo s ceste v obcestni jarek z vodo. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj, odklopili akumulator in s tehničnim posegom vozilo potegnili iz vode na cestišče. V nesreči ni bilo poškodovanih.

M. K.