Med šentjernejskimi občinskimi svetniki kar nekaj novih imen. Tudi Svoboda, ne pa več DeSUS in SD

21.11.2022 | 12:05

V občini Šentjernej so že znani novi občinski svetniki. Kar nekaj imen je novih. (Foto: L. M.)

Šentjernej - V občini Šentjernej, kjer je bila volilna udeležba na včerajšnjih lokalnih volitvah 53,91-odstotna (slovenska 47,47), je nov štiriletni županski mandat dobil dosedanji župan Jože Simončič (Peter Cvelbar in skupina volivcev), ki je zmagal s prepričljivo večino - 85,05 odstotkov glasov. Jože Simončič je dobil večino na 15-ih voliščih od 16.

Protikandidat Aleš Trbanc (SD) je prejel 14,95 odstotka glasov, večino le ne enem volišču in sicer v Rojah. Trbanc bo postal svetnik v občinskem svetu.

Neveljavnih glasovnic za župana je bilo 33.

Največ, 5 svetnikov, Lista za celostni razvoj

Jože Simončič se že veseli dela v novem županskem mandatu, da bo nadaljeval začeto delo. (Foto: L. M.)

V 18-članski občinski svet so bili izvoljeni kandidati z osmih različnih list od skupaj desetih, ki so kandidirale. Največ predstavnikov bo imela Lista za celostni razvoj (5): Jože Simončič (po sveh postopkih ga bo nadomestila naslednja na listi Tanja Kerin), Betka Luštek, Jože Pirnar, Patricija Pavlič in Jurij Krštinc; Gibanje svoboda (3) Peter Štemberger, Manca Kušljan in Žiga Kodelič; SDS (2): Aleš Trbanc in Marija Martinčič Bauman; Lista Za šentjernejsko dolino (2): Andrej Mikec in Mojca Lampe Kajtna; Mladi za aktiven Šentjernej (2): Jože Vrtačič in Franja Bučar; SLS (1) Franc Hudoklin: Lista Skupaj za prihodnost (1) Jani Selak; NSi (1): Stane Bregar.

V občinski svet ni bil izvoljen noben kandidat s kandidatnih list stranke DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije in stranke Socialni demokrati.

V občini Šentjernej so potekale tudi volitve za romskega svetnika. To je postal edini kandidat Valentin Brajdič (predlagatelj Darka Brajdič in skupina volivcev), ki je prejel 35 glasov in bo naslednja štiri leta v občinskem svetu nadomestil dolgoletno svetnico Darko Brajdič.

L. Markelj