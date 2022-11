Končna ocena škode v Kostelu in Osilnici na vlado predvidoma prihodnji teden

27.11.2022 | 13:30

Na pomoč pri odstranjevanju posledic poplav so sicer že v začetku oktobra prišli vojaki. (Foto: arhiv; Ministrstvo za obrambo)

Kostel/Osilnica - V občinah Kostel in Osilnica so nedavno opozorili, da še vedno čakajo na finančno pomoč države, da bi se lahko lotili celovite sanacije po poplavah. Na ministrstvu za obrambo pojasnjujejo, da bo končna ocena škode na vlado poslana predvidoma prihodnji teden, po njeni obravnavi pa bo ministrstvo za okolje pripravilo sanacijski program.

Kot pojasnjujejo na obrambnem ministrstvu, namreč državna komisija za ocenjevanje škode še ni končala s nadzorom ocenjene škode, kot so jo na podlagi predpisanih parametrov države ocenile občinske komisije. Končno oceno neposredne škode na stvareh naj bi komisija obravnavala ta konec tedna, predvidoma v prihodnjem tednu pa bo nato gradivo posredovano v proceduro na vlado, so navedli.

Kot navajajo, gre za oceno škode, ki je nastala občinam ob poplavah sredi septembra. Konec septembra so sicer občini, pa tudi nekatere druge, prizadele nove poplave, ki pa vsaj po oceni župana in županje Kostela in Osilnice večje dodatne škode v njunih občinah niso povzročile.

Postopek ocenjevanja škode po navedbah ministrstva za obrambo vodi Uprava RS za zaščito in reševanj. Občinske komisije so morale podatke o ocenjeni škodi po merilih, ki jih določa država, v posebno aplikacijo vnesti do 28. oktobra.

Regijska komisija je morala nato do 10. novembra izvesti nadzor ocenjene škode na terenu, nato pa sta skupaj z državno komisijo še preverili vnose škode, ki so jih opravile občinske komisije. Pri tem sta morali občini Kostel in Osilnica vnose še nekoliko popraviti, na ministrstvu pojasnjujejo dosedanje postopke ocene škode.

Občine ob reki Kolpi so namreč sredi in nato še konec septembra prizadele poplave, ki so največ škode povzročile v občinah Kostel in Osilnica. V obeh so nedavno opozorili, da še vedno čakajo na finančno pomoč države, saj sicer zaradi nizkih občinskih proračunov ne bodo mogle izvesti celovite sanacije.

STA; M. K.