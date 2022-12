V Krškem, Trebnjem, Mokronogu in Kostanjevici na Krki novi, v Brežicah in Dolenjskih Toplicah dosedanji župani

5.12.2022 | 11:40

V nedeljskem drugem krogu županskih volitev je najbolj prepričljivo zmago dosegla novoizvoljena županja občine Trebnje Mateja Povhe, ki je osvojila več kot 81 odstotkov glasov. (Foto: Rok Nose)

Janez Kerin prihaja na čelo najmlajše mestne občine. Njegovi kandidaturi je botrovala ustanovitev društva za participacijo občanov Modra smer. (na fotografiji z ženo in sestro; foto: Jelica Koršič)

V občini Brežice je zmaga pripadla aktualnemu županu Ivanu Molanu, ki je v drugem krogu županskih volitev premagal nekdanjega predsednika DZ Igorja Zorčiča. Na sliki Molanov volilni štab po sinočnji zmagi. (Foto: Martin Luzar)

Robert Zagorc bo nasledil pokojnega kostanjeviškega župana Ladka Petretiča. (Foto: Pavle Perc)

Prvi v naši regiji je sinoči lahko nazdravil Franc Glušič (na sredini), vodil bo Občino Mokronog-Trebelno. (Foto: Rok Nose)

Tudi pri starem/novem topliškem županu Francu Vovku so sinoči skrbno beležili volilne rezultate. (Foto: Mojca Žnidaršič)

Krško/Brežice/Kostanjevica na Krki/Trebnje/Dolenjske Toplice/Mokronog - V osrednjem Posavju so v drugem krogu nedeljskih županskih volitev novega župana dobili v Mestni občini Krško in Kostanjevici na Krki, Občino Brežice pa bo še štiri leta vodil dozdajšnji župan. Na Dolenjskem so novo župansko vodstvo izvolili v Trebnjem in Občini Mokronog-Trebelno, v Dolenjskih Toplicah pa bo še naprej uradoval stari novi župan.

Mestno občino Krško bo po neuradnih izidih drugega kroga županskih volitev naslednja štiri leta vodil neodvisni kandidat Janez Kerin, ki je ob skoraj 39-odstotni volilni udeležbi zbral dobrih 55 odstotkov glasov. Njegov tekmec Dušan Šiško, ki je prav tako kandidiral s podpisi volivcev, je dobil skoraj 45 odstotkov glasov.

V Brežicah je zmaga pripadla kandidatu s podpisi volivcev Ivanu Molanu, ki Občino Brežice vodi že 17 let. Zbral je skoraj 53 odstotkov glasov, njegov tekmec, kandidat s podpisi volivcev in nekdanji predsednik DZ Igor Zorčič, pa dobrih 47 odstotkov. Volilna udeležba je bila nekaj več kot 46-odstotna. Med Molanom in Zorčičem se je sicer ponovil dvoboj za župansko mesto izpred štirih let, ko je ravno tako v drugem krogu zmagal Molan.

V Občini Kostanjevica na Krki, kjer je v zadnjem letu svojega drugega mandata letos umrl župan Ladko Petretič, je njegov namestnik, kostanjeviški podžupan in kandidat s podpisi volivcev Robert Zagorc, v drugem krogu volitev zbral dobrih 57 odstotkov glasov. Njegova tekmica, kandidatka s podpisi volivcev Melita Skušek, jih je dobila slabih 43 odstotkov. Volilna udeležba je bila skoraj 70-odstotna.

DOLENJSKA

Na osrednjem Dolenjskem so v drugi krog županskih volitev morali kandidati v občinah Trebnje, Mokronog-Trebelno in Dolenjske Toplice.

V Trebnjem je kandidatka lokalne liste Drot - za razvoj Mateja Povhe gladko in s skoraj 82 odstotki glasov porazila Alojzija Kastelica, dolgoletnega župana, ki je občino neprekinjeno vodil od leta 2006. Kandidiral je s podpisi volivcev. Udeležba je bila nekaj več kot 46-odstotna.

V Občini Mokronog-Trebelno je aktualnega župana Antona Mavra, ki je to dolenjsko občino vodil od njene ustanovitve pred 16 leti, premagal Franc Glušič. Oba sta kandidirala s podpisi volivce. Ob nekaj več kot 65-odstotni volilni udeležbi je Glušič zbral skoraj 54 odstotkov glasov in Maver dobrih 46 odstotkov.

V Občini Dolenjske Toplice je v drugem krogu ob nekaj več kot 53-odstotni volilni udeležbi slavil dozdajšnji župan in kandidat s podpisi volivcev Franc Vovk. Zbral je dobrih 60 odstotkov glasov in njegova tekmica, kandidatka SD Mojca Šenica, skoraj 40 odstotkov glasov. Vovku, ki je topliško občino najprej vodil tri zaporedne mandate med letoma 1998 in 2010, nato pa bil ponovno izvoljen še leta 2018, je tako pripadel peti županski mandat.

STA; M. K.