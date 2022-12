Novomeščani vpisali deseto zmago

10.12.2022 | 08:40

Fotografiji: KK Rogaška

Rogaška Slatina - Košarkarji Krke so v 10. krogu lige Nova KBM premagali Rogaško s 83:60 (34:21, 52:34, 65:52).

* Dvorana Rogaška Slatina, gledalcev 200, sodniki: Grbić (Ljubljana), Gajšek (Podčetrtek), Novak (Hruševje).

* Rogaška: Riley 11 (3:4), Durnik 11 (1:2), Močnik 12, Tabak 5 (3:4), Špan 10 (3:3), Sivka 2, Kraljević 2, Miličević 7 (4:4).

* Krka: Stergar 6 (3:4), Cerkvenik 8, Stipčević 20 (1:1), Vucić 8 (2:3), Jurkovič 5, Spasojević 13 (3:4), Špan 17 (2:2), Škedelj 6 (2:2).

* Prosti meti: Rogaška 14:17, Krka 13:16.

* Met za tri točke: Rogaška 6:31 (Močnik 4, Miličević, Špan), Krka 12:22 (Stipčević 5, Špan 3, Spasojević 2, Stergar, Jurkovič).

* Osebne napake: Rogaška 21, Krka 18.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Krke tudi po petnajsti tekmi v sezoni 2022/23 ostajajo neporaženi. V ligi Nova KBM so dobili vseh deset dvobojev, pet pa še v regionalnem tekmovanju, ligi Aba 2. Včeraj so še drugič v tej sezoni ugnali Rogaško; v uvodnem krogu so doma zmagali z 38 točkami razlike, v Rogaški Slatini pa so bili boljši s 83:60.

Varovanci trenerja Gašperja Okorna so tekmo sicer odprli z zaostankom 0:7, a so že v prvi četrtini postavili trdne temelje za končni uspeh. Ob izjemno razpoloženem Roku Stipčeviću, ki je v prvih desetih minutah ob stoodstotnem metu dosegel 17 točk, so povedli 34:21.

Do 18. minute oziroma vodstva 48:31 je Krka zgrešila le eno trojko iz enajstih poskusov, na začetku drugega polčasa pa je prišla do 23 točk prednosti.

Rok Stipčević je tekmo končal pri 20 točkah (trojke 5:6), 17 točk je zbral Jan Špan (trojke 3:6), na drugi strani pa je bil pri domačih najbolj razpoložen Domen Močnik (12 točk, trojke 4:7).

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Mislim, da smo pošteno opravili svoj posel in zasluženo zmagali, zato čestitke ekipi. Dobro smo se pripravili, obramba je bila večino časa na dokaj zglednem nivoju, enako tudi skok. Vrhunski strelski večer v prvem polčasu nam je omogočil, da smo se precej hitro odlepili in potem delo le opravili do konca. Imeli smo tudi nekaj težav, saj je Vucić igral poškodovan in ni treniral tri dni, Stavrov je bil bolan z vročino. Zato čestitke fantom, ki so kljub vsem prišli na tekmo in stisnili zobe.«

Tako Rogaška kot Krka v 2022 ne bosta več igrali pred domačo publiko. Slatinčani bodo 19. decembra gostovali v Šentjurju, 29. decembra pa v Laškem. Krka bo 16. decembra igrala z Ilirijo v Tivoliju in 28. v Šenčurju, vmes pa jo čaka še tretji turnir lige Aba 2 v Zlatiboru.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn