Na novega leta dan zagorelo v Centru za ravnanje z odpadki

1.1.2023 | 18:40

Na deponiji v Spodnjem Starem Gradu je zagorelo tudi avgusta lani. (Foto: arhiv; Nek)

Danes ob 14.46 je v Spodnjem Starem Gradu pri Krškem zagorelo v Centru za ravnanje z odpadki. Posredovali so gasilci PGE Krško, PGD Dolenja vas, PGD Zdole, PGD Leskovec in PGD Videm. Na FB profilu podjetja Kostak, ki upravlja z deponijo, so zapisali, da je bil požar ob 16.30 pogašen ter da v njem ni nastalo škode. So pa na regijskem centru za obveščanje zaradi gostega dima, ki je nastajal ob požaru, prebivalce okoliških krajev pozivali, da preventivno zapirajo okna in vrata na stanovanjskih objektih ter objektov do nadaljnjega ne prezračujejo.

Še na požarišču v Črnomlju

Ob 9.55 so v ulici Pri stadionu v Črnomlju gasilci PGD Črnomelj s PVC folijo zaščitili streho stanovanjske hiše, ki je zgorela v sinočnjem požaru.

Gorelo pri Hudem

Ob 17.09 je blizu naselja Hudo, občina Novo mesto, gorelo na več mestih v naravnem okolju. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požare suhe trave in podrasti pogasili. Gorelo je na površini okoli 400 kvadratnih metrov.

Gorela suha trava

Ob 15.51 je ob jezeru v Kočevju gorela suha trava. Požar na površini okoli 250 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje.

M. K.