Trasa 3a razvojne osi nespremenjena, večja neznanka časovni roki

12.1.2023 | 12:40

Foto: arhiv DL

Ljubljana/Kočevje - Nov in celovit načrt gradnje 3a razvojne osi od Ljubljane do Petrine, ki ga je februarja lani predstavilo ministrstvo za infrastrukturo pod vodstvom Jerneja Vrtovca, tudi pod zdajšnjo vlado glede trase ostaja nespremenjen. Večja neznanka je časovnica izvedbe. Za tretji pas na odseku od Smrjen do Gradišča bo potreben nov razpis.

Za razliko od prejšnjega načrta 3a razvojne osi, ki je na relaciji od Ljubljane do mejnega prehoda Petrina predvideval le manjše spremembe na trenutni cesti, je ministrstvo pod prejšnjim ministrom Vrtovcem februarja v Kočevju predstavilo nov načrt, ki v velikem delu omenjene relacije predvideva povsem novo traso.

Po predstavljenem načrtu je nova trasa ceste z obvoznicami predvidena od Lavrice mimo Škofljice do Pijave Gorice, od Turjaka mimo Rašice in Velikih Lašč ter nato od Žlebiča mimo Ribnice, Nemške vasi ter Kočevja do Livolda. Na posameznih odsekih bi šla trasa po obstoječi cesti, ki bi jo rekonstruirali in, kjer bi se le dalo, opremili s tretjim pasom. Gre za odseke od Pijave Gorice do Turjaka, od Velikih Lašč do Žlebiča ter od Livolda do mejnega prehoda s Hrvaško Petrina. Na ta način bi iz Ribnice v Ljubljano prišli v pol ure, iz Kočevja do Ljubljane pa v 40 minutah.

Na ministrstvu za infrastrukturo pod novim ministrom Bojanom Kumrom na vprašanje STA, ali so se pod novo vlado februarja predstavljeni načrti glede trase in načina izvedbe 3a razvojne osi kaj spremenili, odgovarjajo, da se od omenjene predstavitve na projektu ni spremenilo nič. Cesta naj bi torej potekala tako, kot je bilo predstavljeno.

Večja neznanka pa je očitno časovnica izvedbe, ki je na ministrstvu ne navajajo podrobno. Po njihovih pojasnilih naj bi bila odvisna predvsem od razpoložljivih sredstev oz. finančnih potreb na drugih področjih.

Po februarja predstavljeni oceni takratnega državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Aleša Miheliča naj bi s prvo fazo, ki predvideva rekonstrukcijo in gradnjo tretjega pasu od Škofljice do Rašice, začeli lani. Lani naj bi stekla tudi gradnja podvoza v Škofljici, ki naj bi ga gradili dve leti. Celotna 3a razvojna os pa naj bi bila zgrajena do leta 2034.

Po navedbah ministrstva za infrastrukturo za umestitev tretjega pasu na odseku Škofljica-Rašica (v prvem delu od priključka Smrjene do novega priključka za Gradišče) trenutno potekajo odkupi potrebnih zemljišč, začetek gradnje pa je predviden v letu 2024. Tudi gradnja podvoza v Škofljici je trenutno v fazi odkupa zemljišč, odkupljeni in porušeni so bili trije objekti ob državni cesti. V delu, kjer je to pristojnost države, pa sta v pripravi dva državna prostorska načrta: za obvoznico Ribnica, kjer pripravljajo študijo variant s predinvesticijsko zasnovo, in za odsek Turjak-Retje, ki je v fazi pobude za državno prostorsko načrtovanje.

V občinah, ki ležijo ob 3a razvojni osi, sicer upajo, da bo vlada ohranila dinamiko projekta, kot je bila začrtana. O tem bodo govorili tudi na sestanku županov, ki bo 18. januarja v Kočevju, je na torkovem ponovoletnem srečanju z novinarji povedal kočevski župan Vladimir Prebilič.

Župani za zdaj o morebitnih spremembah pri načrtovanju 3a razvojne osi in dinamike gradnje po njegovih besedah niso bili obveščeni, kar jih navdaja z upanjem, da bo projekt še naprej potekal po načrtih. Imajo tudi zagotovila, da naj bi podvoz v Škofljici začeli graditi še letos, marca pa naj bi bil objavljen nov razpis za gradnjo tretjega pasu od priključka Smrjene do novega priključka za Gradišče. Prvi razpis je bil namreč neuspešen, ker je cena edinega ponudnika bistveno presegala zagotovljena sredstva, je razvidno iz portala javnih naročil.

Prebilič sicer vlado poziva, naj "ne spreminja koncepta 3a razvojne osi, saj je po našem mnenju dober, čeprav ni optimalen, ter omogoča, da v nekem doglednem času pridemo do varnejše in hitrejše ceste.''

