Umrl 53-letni voznik tovornega vozila; v zdrsu avtobusa brez poškodovanih

17.1.2023 | 11:50

Včerajšnje sneženje je povzročilo velike težave v prometu. Še ves teden bo nemirno ... (Foto: arhiv; FB PKD)

O sinočnji prometni nesreči s smrtnim izidom na avtocesti smo že poročali. Na PU Novo mesto danes pojasnjujejo, da so potem, ko je okoli 19. ure na avtocesti iz smeri Ljubljane proti Obrežju, pri izvozu za Novo mesto, voznik tovornega vozila trčil v varovalno ograjo, sicer posredovali reševalci, ki pa so ugotovili, da je voznik umrl na kraju nesreče. Zdravnik je odredil obdukcijo, na podlagi katere bo ugotovljen vzrok smrti 53-letnega državljana Romunije. Policisti okoliščine še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Voznik avtobusa zapeljal s ceste

Včeraj nekaj po 8. uri se je zgodila prometna nesreča na cesti Novo mesto - Metlika, pri Koroški vasi. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 57-letni voznik avtobusa zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v varovalno ograjo. Voznik in potniki se v nesreči niso poškodovali. Promet na tem delu ceste je bil zaradi odstranjevanja posledic nesreče oviran. Policisti okoliščine še preiskujejo in bodo na podlagi ugotovitev zoper voznika avtobusa ustrezno ukrepali.

Poškodovani obe voznici

O prometni nesreči na cesti med Semičem in Štrekljevcem so bili policisti včeraj obveščeni nekaj po 13.30 uri. Črnomaljski policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 36-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zapeljala na nasprotno smerno vozišče in čelno trčila v avtomobil 35-letne voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. Lažje poškodovani voznici so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici nesreče bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Zasegli so mu avto, sploh ne bi smel voziti, pa še napihal je

Policisti PP Krško so okoli 10.30 v Krškem ustavili 51-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je vozil v času, ko mu poteka ukrep prepovedi vožnje motornih vozil. Poleg tega je umel v litru izdihanega zraka 0,22 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Brežice, Obrežje) izsledili in prijeli 20 državljanov Maroka, 18 državljanov Rusije, šest državljanov Sirije, štiri državljane Kube, državljana Palestine in državljana Toga in na območju Rakovca (PP Metlika) dva državljana Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 63. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 291 klicev. Obravnavali so, kot omenjeno, prometno nesrečo, v kateri je umrl voznik tovornega vozila, dve nesreči z lažjimi telesnimi poškodbami in 16 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi štirih kršitev javnega reda in miru. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, zastojev v prometu in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.