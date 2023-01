Planinca rešili in prepeljali v UKC; prevrnil se je komunalni traktor s plugom

22.1.2023 | 08:15

Simbolna slika (Foto: arhiv; GRS)

Kot smo poročali, so včeraj popoldne in zvečer na Goteniškem Snežniku reševali dva premražena pohodnika, ki sta tam obtičala v vetrovnem in mrzlem vremenu. Ker je eden od njiju dobil omrzline na nogah in je bil poškodovan, sta okoli pol dveh popoldne poklicala na pomoč. V akcijo so stopili reševalci GRS Ljubljana, v zrak pa se je vzpel tudi helikopter Slovenske vojske. Ker je bilo takrat izjemno slabo vreme, se je moral helikopter vrniti v bazo, gorski reševalci pa so planinca rešili na klasični način, peš, pomoč jim je nudilo sedem domačinov z motornimi sanmi. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Grčarice, ki so pripravili sprejemno mesto za ponesrečenca. Reševalci NMP Kočevje in Ribnica so ju ob 21.10 prepeljali v UKC Ljubljana. O dogodku je bila obveščena policija.

Nesreča med posipavanjem poti

Danes zjutraj ob 5.44 se je na Strmi poti v Novem mestu med posipavanjem poti prevrnil komunalni traktor s plugom. Gasilci GRC Novo mesto so traktor postavili na kolesa in nevtralizirali razlite motorne tekočine. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Obstala ob potoku

Sinoči ob 19.18 je na cesti Podturn - Črnomelj, pri naselju Srednja vas, občina Semič, voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste in obstala ob potoku. Gasilci PGD Črnomelj so razsvetlili kraj, odklopili akumulator, nudili pomoč policiji in postavili lovilna črevesa na gladino potoka. V nesreči se ni nihče poškodoval.

M. K.