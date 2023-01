Proti napovedani podražitvi novomeških vrtcev; tudi o padlem 'balonu' v Češči vasi

25.1.2023 | 14:00

Uroš Lubej, Srečko Vovko in Andrej Kastrevc (Foto: I. V.)

Novo mesto - Vodje novomeških svetniških skupin SD, Solidarnost in Zveza za Dolenjsko nasprotujejo predlogu podražitve vrtcev v Mestni občini Novo mesto, ki ga bo v četrtek obravnaval občinski svet. Vložili so tudi dopolnilo, s katerim bi radi dosegli, da bi del tega novega bremena pokrila občina. Še posebej v luči letošnjih dodatnih podražitev, so opozorili.

Omenjene svetniške skupine zavračajo županov predlog za "drastično" 13-odstotno podražitev otroških javnih in vrtcev s koncesijo ter predlagajo, da se zdajšnji 10- oz. osemodstotni občinski popust zviša na 15 oz. 12 odstotkov, s čimer bi predvideno podražitev zmanjšali približno za polovico, je dejal vodja svetniške skupine Solidarnost Uroš Lubej.

Po njegovem mnenju se cene vrtcev za starše tako ne bi dvignile za dobrih 13 odstotkov, temveč le za 6,8 odstotka za otroke 1. starostnega obdobja in za 8,2 odstotka za otroke 2. starostnega obdobja.

"Namen dopolnila je družine delno razbremeniti plačila stroškov povišanja ekonomske cene vrtčevskih programov. V času visoke inflacije, v času zimske energetske draginje ter v času negotove ekonomske in družbene situacije mora Mestna občina Novo mesto slediti temeljnemu cilju svojega obstoja: olajšati vsakdanje življenje svojih občank in občanov, še posebej mladih družin z otroki v najbolj občutljivem obdobju njihovega razvoja", je poudaril.

Vodja svetniške skupine SD Srečko Vovko je dodal, da bi se morala novomeška občina zgledovati po Mestni občini Velenje, ki je pri obetu podobne podražitve lani prevzela njeno breme. Skupaj z vodjo svetniške skupine Zveza za Dolenjsko Andrejem Kastrevcem sta ocenila, da to za novomeško, sicer "eno bolj uspešnih, gospodarsko bolj razvitih in najmanj zadolženih občin", ne bi smelo predstavljati problema.

O podražitvi otroških vrtcev je na torkovi novinarski konferenci spregovoril tudi župan Gregor Macedoni. Med vzroki za podražitev je navedel "bistveno višje" stroške dela, rast cen življenjskih potrebščin, znatno višje stroške energentov in posledično podražitev vseh stroškov materiala, storitev in živil.

Tudi o padlem 'balonu'

Vodje omenjenih svetniških skupin so se danes odzvali tudi na ponedeljkovo zrušenje napihljive strehe novomeškega velodroma oz. olimpijskega centra v Češči vasi. Ocenili so namreč, da je ustvarjanje vtisa v javnosti, da gre pri tem za naravno nesrečo, napačno. Menijo sicer, da količina zapadlega snega ni presegla pričakovanih količin in da je bila omenjena streha bodisi napačno projektirana bodisi pomanjkljivo izvedena ali pa je bilo upravljanje z objektom neustrezno.

V vsakem primeru sklicevanje na veliko količino snega ne more biti pravi odziv odgovornih na navedeni dogodek. Sploh pa tega ne bi smeli trditi, preden z gotovostjo ne izključijo vseh drugih možnosti. Zaradi navedenega tudi pričakujejo, da bodo odgovorni, enako pa tudi policija in tožilstvo, opravili svojo nalogo. "Priti mora do neodvisne preiskave in ugotavljanja morebitne odgovornosti podjetij, ustanov in odgovornih ljudi." Pričakujejo tudi, da bo o tem razpravljal občinski svet, so še povedali.

Macedoni je glede dogodka v olimpijskem centru povedal, da je bil objekt zavarovan, njegovi upravljavci pa so upoštevali predpisane varnostne protokole.

STA; M. K.