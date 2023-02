Pogrešano našli mrtvo

7.2.2023 | 13:10

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Brežiške policiste je včeraj nekaj po 18. uri občan obvestil, da je v reki Savi opazil truplo. Policisti so s pomočjo gasilcev truplo, kot smo poročali, potegnili iz reke. Potrjena je že tudi identiteta pokojne - gre za pogrešano 75-letno žensko z območja Loč, ki so jo policisti iskali od 21. januarja. O ugotovitvah in zbranih obvestilih bodo seznanili pristojno tožilstvo.

V nadzoru gostinskega lokala ugotovili številne kršitve

Policisti PP Krško so v zadnjem obdobju prejeli več klicev občanov zaradi kršitev javnega reda in miru v okolici enega izmed gostinskih lokalov. Minuli konec tedna so skupaj s predstavniki zdravstvenega inšpektorata opravili nadzor. Ugotovili so, da v lokalu poteka javna prireditev, ki ni prijavljena in s tem niso zagotovljeni ukrepi za zagotavljanje varnosti na prireditvi. Na prireditvi je bilo prisotnih veliko mladostnikov, katerim je ponudnik točil alkoholne pijače, prav tako je bilo v notranjosti lokala ugotovljenih več kršitev, povezanih z uporabo tobačnih izdelkov. Policisti bodo zoper izvajalce uvedli ukrepe zaradi kršitev določil Zakona o javnih zbiranjih in Zakona o varstvu javnega reda in miru, zdravstveni inšpektorat pa ukrepe iz svoje pristojnosti.

Vlomili v dve hiši

Med 2. 2. in 6. 2. je na Mirni nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal je prostore in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 800 evrov škode.

V naselju Loke na območju PP Krško je med 31. 1. in 6. 2. neznanec vlomil v hišo in ukradel motorno žago.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Slovenska vas, Loče, Obrežje) prijeli 36 državljanov Rusije, 11 državljanov Kube, 11 državljanov Maroka, pet državljanov Alžirije, štiri državljane Pakistana, štiri državljane Indije, dva državljana Palestine in državljana Sirije in na območju Metlike državljana Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 73. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 204 klice. Obravnavali so 15 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 11 .kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin ter posredovali zaradi požara in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.