Z odkritega velodroma odstranili ves sneg in vodo

10.2.2023 | 13:40

Pomagali so si tudi z dvigali, saj v sredino objekta zaradi porušene strehe niso mogli dostopati s stroji.

Češča vas pri Novem mestu - Olimpijski vadbeni center pri Češči vasi je zdaj očiščen vode in snega, pristojni ves čas dežurajo na objektu – Uničeno napihljivo streho bodo odstranili ob menjavi z novo – Ta bo predvidoma aprila postavljena in napeta

V ponedeljek sta minila dva tedna, odkar je pod težo snega in vode popustila in se raztrgala napihljiva streha Olimpijskega vadbenega centra pri Češči vasi. V Zavodu Novo mesto, ki ga upravlja, se skupaj s strokovnjaki vsak dan trudijo preprečevati nadaljnjo škodo na leseni kolesarski stezi in atletskih površinah, dokler vadbeni center ne bo dobil nove strehe.

Že takoj je na velodromu stekla prava reševalna akcija z gasilci in prostovoljci, do nedelje zvečer pa jim je iz notranjosti uspelo izčrpati vso vodo in odstraniti ves sneg, ki sta bila v objektu. Vsega skupaj je bilo za okoli 200 ton. »Ves čas dežuramo na objektu. Delo je bilo nekoliko oteženo, saj nimamo strojnega dostopa v sredino objekta. Zato smo si pomagali z dvigali, sicer pa smo vse opravili ročno,« je pojasnil direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac.

V Olimpijskem vadbenem centru so prejšnji teden pospešeno odstranjevali vodo in sneg, na roke jim je šlo tudi suho in sončno vreme.

Uničeno streho, ki tudi podrta še vedno prekriva velik del velodroma, bodo po njegovih besedah odstranili ob menjavi z novo, da bi s tem preprečili škodo, ki bi lahko nastala, če bi bil objekt povsem nezaščiten pred vremenskimi vplivi. »Še vedno lahko sneži ali daljši čas dežuje,« je dodal. Odkrite športne površine so sicer takoj zaščitili s folijo, vendar je zgolj zaščita pred padavinami za rešitev lesene steze premalo. »Do postavitve nove strehe je treba poskrbeti tudi za prezračevanje lesa. Usklajujemo se s KK Adria Mobil, ki od samega začetka sodeluje pri reševanju objekta, in z izvajalci, ki so ga tudi gradili,« je pojasnil Makovac.

Prve oglede so s stroko in predstavniki zavarovalnice že opravili in pri vsakem ogledu ugotovili, da škode ni mogoče opredeliti, še manj pa ovrednotiti. »Vedno smo se strinjali z dejstvom, da lahko ob primernem ukrepanju zgolj preprečimo nadaljnjo škodo. To je v našem skupnem velikem interesu, saj želimo, da bi bil objekt kolikor mogoče hitro ponovno na voljo športnikom.«

Podjetje Duol, ki je proizvajalec in lastnik porušene napihljive strehe, je sicer najprej napovedalo, da bodo v dveh tednih po rešitvi zahtevka na zavarovalnici zavarili in postavili porušen balon, a so se, kot smo že poročali, nedavno odločili, da poškodovane strehe ne bodo popravljali, ampak bodo nad velodromom in atletsko stezo napeli povsem novo streho iz sodobnejših materialov in s sodobnejšo tehnologijo.

Makovac je potrdil, da priprave na vzpostavitev nove strehe že tečejo. »Odločitev za novo streho je strokovna odločitev podjetja Duol, na to nismo vplivali. Ob popravilu zdajšnje strehe bi bila dela sicer končana prej, končni izdelek pa ne bi bil tako kakovosten, kot bo zdaj. Skupaj ocenjujemo, da bi lahko bila povsem nova streha napeta na obod nekje v aprilu.« Zato je njihova skrb za preprečevanje nadaljnje škode še toliko pomembnejša, je menil in dodal, da v Zavodu Novo mesto oblikujejo tudi skupino zaposlenih, ki bo strokovno vodila postopek obnove in revitalizacije po korakih, ki bodo optimalni in hitri.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: M. Žnidaršič